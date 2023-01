Manel Vidal, acomiadat del «Zona Franca» per una broma sobre el PSC i una esvàstica

Sembla que @tv3cat no vol que veiem aquest video. Doncs el compartirem.

Tot el suport a @massanagranaire pic.twitter.com/490lrfFNfH — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) January 26, 2023

L'humoristano tornarà a aparèixer al late night show de TV3, presentat per. Així ho han decidit la televisió pública catalana i la productora, segons ha avançat el diari Ara aquest dijous. Tot, per una broma en què va relacionar elamb elde manera irònica en la seva darrera participació.Vidal va simular un fals consultori polític en que situava Joel Díaz en el quadre clàssic conformat pels. El problema va arribar, des de la perspectiva de TV3, quan va decidir situar-hi també el PSC. En aquest cas, però, els eixos ja no dibuixaven un quadrat, sinó una. El punt vermell, a la cantonada de dalt a la dreta, a l'extremisme dretà i autoritari.No es tracta d'una imatge original de Vidal, sinó que és un. La interpretació addicional que en va fer l'humorista, però, va ser mal vista per determinades estructures. "", va dir.No és tampoc la primera vegada que una cadena decideix prescindir d'ell. Quan treballava, amb els seus companys de la televisió barcelonina els va acomiadar tot i ser un dels programes de més èxit. Per aquest motiu, defensen que són els únics en dir "obvietats que es parlaven al carrer i no als mitjans"

