Sánchez adverteix el president de Castella i Lleó que actuarà si tira endavant el pla antiavortament

ha enviat aquest dijous unaal president de Castella i Lleó, Alfonso, en què l'ha avisat que el govern espanyol "es reserva la possibilitat d'actuar en defensa de les seves competències i de la legalitat vigent" en matèria de salut sexual i reproductiva si en algun moment s'arriba a materialitzar "per qualsevol via" l'anunci de la Junta de Castella i Lleó sobre elEl president espanyol també haal seu homònim regional que, segons es desprèn de les "declaracions públiques" de Mañueco,que va enviar l'executiu central en defensa de les dones, a més d'agrair-li "sincerament" eli, sobretot, "la tranquil·litat que això proporciona a les dones" que viuen a Castella i Lleó "en veure que es rectifica" una mesura "que posava en perill els seus drets i qüestionava la maduresa i autonomia de les seves decisions".Així mateix, Sánchez ha recordat a Mañueco que la Constitució inclou "entre els valors superiors de l'ordenament jurídic"i també reconeix, segons detalla, "la" com a drets fonamentals. Amb tot, el president espanyol li ha recordat els acords internacionals, com el Conveni d'Istanbul, sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones, "que Espanya ha ratificat i "estableixen com a objectius la lluita contra la violència psicològica o les coaccions"."Això no és una mera formulació retòrica, sinó unper aquells que exercim responsabilitats públiques", ha apuntat Sánchez, uns drets que "en cap cas s'han d'anul·lar, rebaixar o condicionar apel·lant a circumstàncies o majories polítiques conjunturals", ha conclòs el president del govern espanyol.

