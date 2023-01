Notícies del 25 de gener de 2023

18:59 L'esquerda entre el PSC i els comuns creix: desacord pel nou pla d'usos de l'Eixample



Continua l'esquerda entre BComú i el PSC pel pla d'usos de l'Eixample per limitar bars, restaurants i supermercats autoservei en carrers pacificats o en pacificació. El pla es preveu votar al plenari que l'Ajuntament celebrarà divendres tot i no tenir garanties que s'aprovi. El principal escull entre els dos socis té a veure amb quins àmbits comprèn la nova proposta de pla d'usos del districte. BComú ha acceptat finalment deixar fora del pla tres carrers -Bailén, Bruc i Roger de Llúria- de l'àmbit de Girona, però manté que cal incloure-hi tot l'àmbit de Sant Antoni. Així, el punt de desacord en aquest moment es troba en aquest darrer àmbit. La intenció dels comuns és dur la proposta al ple, però el PSC ja ha dit que hi votarà en contra.

18:49 Maniobra del PSC i Junts al Parlament: forcen el Govern a tramitar un decret com a proposició de llei



En plena negociació pels pressupostos, el PSC i Junts han fet un nou toc d'atenció al Govern de Pere Aragonès durant el debat i votació de la validació del decret de necessitats financeres del sector públic, un mecanisme tècnic però necessari en un context de pròrroga pressupostària. El ple ha donat llum verda a aquest mecanisme, però tan socialistes com juntaires han forçat que la norma sigui tramitada com a projecte de llei, el que significa que no es podrà tramitar com una llei ordinària i que podrà rebre esmenes dels grups. També implica que s'allargui la tramitació. Fonts tant del partit de Salvador Illa com de Laura Borràs veuen en aquesta maniobra un clar avís cap a Aragonès i la seva "solitud". També ho llegeixen com que obre un escenari en el qual fins i tot la cambra legislativa podria assumir funcions, de manera encoberta, de l'executiu. Tot i la maniobra, des de Palau treuen ferro i consideren que el fet important és que aquest tràmit continuï el seu curs. Informa Carme Rocamora.

18:38 La Sindicatura de Comptes detecta nombroses irregularitats administratives i laborals als Mossos d'Esquadra



La Sindicatura de Comptes ha detectat nombroses irregularitats administratives i laborals al cos de Mossos d'Esquadra durant l'any 2018. En un informe, enumera diversos aspectes que no compleixen la normativa laboral, administrativa, pública i del propi cos, com els llocs de lliure designació, el control horari o el pagament d'hores extres entre altres. Es dona la circumstància que durant gairebé la primera meitat de l'any 2018 la Generalitat estava intervinguda pel govern espanyol mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La Sindicatura també retreu que els pagaments per la jornada electoral del desembre del 2017 es van pagar com a indemnització per assistència a jutjats.

17:35 El Parlament condemna la repressió contra les dones afganeses sense el suport del PP i Vox



El Parlament ha condemnat i rebutjat aquest dimecres les mesures imposades pels talibans a Afganistan per reprimir els drets de les dones. Ho ha fet a través d'una declaració de la junta de portaveus que ha rebut el suport de tots els partits excepte PP i Vox. La declaració, que han llegit al ple la secretària segona i el secretari quart, Aurora Madaula i Rubén Wagensberg, també reclama "la fi de l'amenaça, persecució, repressió i assassinat contra les persones vinculades a l'anterior república afganesa o contra qualsevol dissidència política o social". Així mateix, han condemnat l'assassinat de la diputada afganesa Mursal Nabizada, i han mostrat la seva solidaritat "amb totes les víctimes del règim totalitari i de terror" que hi ha a l'Afganistan. Informa Carme Rocamora.

17:23 El delegat del Govern a França renuncia al càrrec



El delegat del Govern a França, Josep Maria Galí i Izard, ha comunicat al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea que no continuarà al capdavant del càrrec per "motius professionals". La renúncia es farà efectiva el pròxim 1 de març i a partir de llavors l'executiu posarà en marxa el procés de selecció del nou representant català a França.

17:13 Almenys dos morts i cinc ferits en un apunyalament múltiple dins un tren a Alemanya



Almenys dues persones han mort i cinc més han resultat ferides en un apunyalament múltiple a l'interior d'un tren que viatjava des de la ciutat de Kiel a la d'Hamburg, al nord d'Alemanya. El sospitós ha començat a atacar els passatgers poc abans que el tren arribés a l'estació de Brokstedt, on les forces de seguretat l'han detingut. La policia no ha revelat la motivació de l'atac.

14:54 El servei de neteja de grafitis de l'Ajuntament de Barcelona convoca vaga l'1 de febrer



CCOO i UGT han cridat a la vaga els treballadors de neteja de grafitis de l'Ajuntament de Barcelona pel pròxim dimecres 1 de febrer. En un comunicat, els sindicats denuncien que la negociació del nou conveni col·lectiu es troba en un "atzucac", ja que no hi ha avenços ni "resposta o solució" per part de l'empresa concessionària del servei, FCC. CCOO i UGT també critiquen que el conveni col·lectiu va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre del 2020 i des d'aleshores no se'ls ha apujat el salari. "Amb una situació d'inflació desbocada la plantilla veu erosionat el seu poder adquisitiu", lamenten. Així mateix, els sindicats asseguren que FCC "només es dedica a dilatar les negociacions".

12:44 Felip VI serà dimarts que ve a Barcelona en l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges



Felip VI serà dimarts que ve a Barcelona per presidir l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges. La cerimònia serà a les 16.30 hores a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional. L'any passat el monarca ja va tornar a assistir a aquest acte després de l'absència a l'anterior edició per la situació política per indicació del govern espanyol enmig de la polèmica per la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra. En la de l'any passat, l'independentisme no va convocar cap acte de protesta coincidint amb l'acte. Tot plegat, arribarà després que la setmana passada l'independentisme protestés contra la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron sota el lema "aquí no s'ha acabat res", en referència al procés.

12:29 Junts endureix el discurs contra les ocupacions: 'La pau social es degrada enormement' El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la tramitació per lectura única -un mecanisme d'acceleració- d’una proposició de llei presentada per Junts per adoptar mesures urgents per combatre les ocupacions il·legals d’habitatges que provoquen "l’alteració de la convivència". S’ha aprovat amb el suport de Junts, però també del PSC i Ciutadans. En la seva intervenció inicial, la diputada de Junts i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha apuntat que algunes de les ocupacions provoquen “enfrontaments violents, baralles, brutícia i sorolls nocturns”. També ha destacat que estan relacionades amb màfies de narcotraficants. “Són conductes que provoquen que la pau social es degradi enormement i que fan la vida impossible contra els veïns”, ha afegit Madrenas. Així mateix, ha defensat que la seva proposta és per “restablir la convivència”. Informa Carme Rocamora.

11:22 El film Pacifiction d'Albert Serra rep 9 nominacions als Premis Cèsar de França: contrast amb les 0 nominacions als Goya



Pacifiction, d’Albert Serra, ha rebut nou nominacions als Premis César a les categories de millor pel·lícula, director, actor per Benoît Magimel, fotografia, so, música, vestuari, direcció artística i efectes visuals. La cinta amb més nominacions d’aquesta edició dels guardons francesos és L’innocent, amb 11, i La nuit du 12, amb 10. La coproducció catalana As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, aspira al guardó de millor film estranger. Les nominacions a Pacifiction arriben poc després que el film d’Albert Serra fos protagonista als Premis Gaudí, juntament amb Alcarràs, en rebre el guardó a millor pel·lícula en llengua no catalana, a més del de direcció artística i fotografia.

10:47 Els diputats de la CUP abandonen el ple del Parlament per sumar-se a la jornada de mobilitzacions al carrer



Els diputats de la CUP han marxat durant la sessió de control del Parlament per assistir a la manifestació convocada pels sanitaris, docents i sector del taxi. D'aquesta manera, el grup parlamentari vol demostrar "tot el seu suport" a les mobilitzacions dels serveis públics i se suma a les seves reivindicacions i demandes. Ja el dimarts, en una primera jornada de vaga de les infermeres, els diputats de la CUP van sortir del Parlament per manifestar el seu suport a les persones que es mobilitzaven a les portes de la cambra catalana. Informa Carme Rocamora. 🔴🔴 Els diputats de la CUP abandonen el ple del Parlament per sumar-se a la jornada de mobilitzacions al carrer



✍🏼 @carmerocasegui https://t.co/QHfAv5NwGe pic.twitter.com/Ax2MPcKdKd — NacióDigital (@naciodigital) January 25, 2023