Saül Gordillo diu al jutge que les imatges de l'Apolo demostren que no va fer res il·legal

La víctima nega que hi hagués consentiment

L'exdirector de l'ACN, Catalunya Ràdio i el Principal,, ha assegurat aquest dijous al jutjat que l'investiga per agressió sexual que les imatges de les càmeres de seguretat de la discotecade Barcelona deixen "clar" que ellamb la periodista que el va denunciar per tocaments no consentits. La denunciant, per la seva banda, ha ratificat la seva versió inicial dels fets, afirmant queque li va fer el seu cap durant la festa posterior al sopar de Nadal de l'empresa l'1 de desembre. Després de declarar, el jutge ha deixat en llibertat Gordillo sense mesures cautelars mentre continua la investigació. "", ha dit als mitjans a la sortida del jutjat.El periodista haurà d'anar a declarar el dia 20 de febrer per la segona denúncia, també d'una treballadora del diari Principal, en aquest cas per agressió sexual amb submissió química la mateixa nit en què va tenir lloc, presumptament, la primera agressió. La investigació la pilota un jutjat de Badalona. "", ha dit Gordillo després de declarar aquest migdia a la Ciutat de la Justícia. El periodista ha assegurat que està "satisfet" per haver-se pogut explicar davant del jutge i ha denunciat un "judici paral·lel duríssim i inacceptable en un estat de dret". Gordillo va ser destituït fa unes setmanes com a director del digital que dirigia.L'advocatha dit als periodistes que, sorprenentment, la víctima ha ratificat una denúncia que, d'acord amb les imatges, "no s'ajusta en absolut a la realitat". Ha explicat que els vídeos de l'Apolo de la nit dels fets són "privilegiades". "En 40 anys com a advocat no recordo haver vist unes imatges tan clares d'uns fets suposadament delictius i gràcies a això s'ha evitat un gravíssim error judicial", ha dit Monguilod. Els propers passos seran demanar unes proves ràpides -com ara que un metge revisi si la noia va quedar, com diu, en estat de xoc després dels tocaments- i després demanarà que s'arxivi el cas. "No hi ha hagut cap tocament de tipus sexual, en absolut", ha deixat clar l'advocat.Segons ell, les imatges mostren "en una situació absolutament aliena al codi penal i sense cap tocament no consentit". A més, ha assegurat també que la víctima ha "rectificat" el relat sobre alguns moments de la nit i ha explicat que ella mateixa ha dit, després de veure les imatges, que tot el que va passar està filmat. L'advocat de Gordillo ha demanat que la Fiscalia estigui a la sala, i que no ha demanat cap mesura cautelar, com tampoc l'acusació particular. "No vol dir res... O sí", ha dit Monguilod.L'acusació particular, exercida per l'advocada, ha explicat que la noia ha respost les preguntes de totes les parts, ha ratificat la denúncia i ha negat que hi hagués consentiment. Ha detallat que Gordillo no ha volgut respondre les seves preguntes i ha criticat que el periodista "gosi presentar-se com a víctima"., ha dit l'advocada. "En la seva declaració, Gordillo ha vingut a dir que la culpa de tot això la pot tenir el codi penal", ha afirmat Martín, que ha insistit que les imatges són clares i es veu bé que s'està denunciant. Fonts judicials han detallat que la noia ha hagut d'ajornar una estona la seva declaració perquè "no podia parlar". "Estava enfonsada", apunten.

