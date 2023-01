Pep Guardiola: «Si el Barça em truca, hi aniré»

Guardiola no juguis amb nosaltres

Per 11S14 el 26 de gener de 2023 a les 17:58 0 0

No ho miro com una burla, pero si com paraules buides de contingut, tu saps Pep que en aquets moments, el Barça no at pot pagar el que tu demanarias, per tant t'ho podias estalviar degut a les sensibilitats del moment, no estem per bromas, aixo ho habias de haber dit quant va plegar en Quique Setien, haguessis tingut més credibilitat.