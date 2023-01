​Desarticulada una plantació de 1.800 plantes de marihuana a la Garrotxa

Elshan detingut un home com a presumpte responsable d'una plantació de marihuana de grans dimensions a Sant Joan les Fonts. El cultiu estava situat a un fals sostre d'una nau industrial del municipi i hi haviaplantes en un avançat estadi de creixement.La investigació va començar a finals de l'any passat quan els Mossos d'Olot van tenir coneixement d'un possible frau elèctric a una nau al. La companyia elèctrica va alertar la policia que el consum d'energia de la nau situada a l'era desorbitat. Els Mossos van constatar que hi havia un frau, ja que el subministrament estava donat de baixa des de feia anys i no hi havia comptador. Això va fer sospitar d'una possible plantació de marihuana.La investigació va poder descobrir que la nau també havia estat remodelada. Concretament, s'havien col·locat planxes de cartó i guix per a crear un fals sostre i reduir les estances, fet que ajuda a l'escalfament i creixement de les plantes.Finalment, aquestels Mossos van detenir un home com a responsable del cultiu que s'ocultava al fals sostre de la nau. Els agents van trobar l'home in fraganti estirat de boca terrosa darrere un petit mur que dividia el fals sostre de la nau. L'endemà, amb l'autorització judicial corresponent, els Mossos van inspeccionar tota la nau, on van localitzar cinc estances creades amb estructures de cartró i guix, a les quals hi havia entrede marihuana a cada una.Hi havia uns passadissos on s'hi trobaven els dipòsits d'aigua i material necessari per a la creació de la plantació i el seu desenvolupament. A dalt la nau s'havien modificat les oficines per dormir-hi i fer vida. A més es va trobar una gran instal·lació elèctrica amb diferents línies elèctriques, transformadors, focus, sortides de ventilació per facilitar el creixement de plantes. En total es van intervenir. En el moment de l'entrada les plantes tenien una alçada d'1,5 metres, a més de localitzar 129 focus, 56 ventiladors, 185 transformadors i 9 filtres d'aire.El detingut, un home de 40 anys a qui no li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot el dia 25 de gener, qui va decretar

