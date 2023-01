«The Last of Us» no és una distopia: així és com un fong podria acabar amb la humanitat

El relat de la sèrie

En quin escenari es produiria a la vida real

La sèrie d'HBO Max The Last of Us és una de les bombes audiovisuals del 2023 . Basada en la famosa franquícia de videojocs de l'escriptor, se centra en una mena d'infecció, la fúngica -aquella que és causada per un fong-, que acaba amb la humanitat.La manera de funcionar d'aquest grup d'organismes sobre el qual tracen la història, el, s'apodera del cervell de les persones. En concret, el que fa és fer créixer masses esponjoses dins dels cossos que després broten pels ulls i el front. És cert, però, que aquesta infecció, o una de similar, podria suposar la fi de la raça humana? Ho analitzem.Al videojoc original, la infecció es propaga parcialment a travésque viatgen per l'aire, cosa que obliga les persones que no estan infectades a portar màscares antigàs. L'especialista en Cordyceps i assessor científic del videojoc, el doctorde la Universitat Estatal de Pennsilvània (Estats Units), assenyala a tall d'exemple que el fong s'adhereix en forma d'espora al cos d'una formiga hoste, fa un túnel en el seu interior al llarg d'un dia i crea una xarxa interior de manera quede la formigaPerò a la sèrie d'HBO s'abandonen les espores -probablement perquè el repartiment no s'hagués d'amagar darrere de màscares tota l'estona- i s'aposta perquè la transmissió sigui a través de. Així, una persona infectada pot convertir algú altre en només cinc minuts. De fet, els fongs que es propaguen per mossegades són freqüents en la natura. Aquest escenari és similar a com es transfereix el fongque causa la infecció d'El Sporothrix brasiliensis és un fong dismòrfic que pot existir com a floridura i com a llevat. Pot respirar-se en forma d'espores procedents de matèria vegetal contaminada o propagar-se a través d'esgarrapades i mossegades de, i és. De fet, causa milers d'infeccions l'any. Segons ha assenyalat el doctor Ilan Schwartz, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Duke, al portal especialitzat Medical Sciences, "si s'importés un d'aquests gats a un altre lloc i esgarrapés altres gats, hi hauria la".El Cordyceps no pot infectar els humans encara, però les espores d'altres fongs que viuen a terra i als excrements dels animals sí que poden, i són unA més a més, alguns fongs poden escopir milers d'espores alhora que viatgen centímetres en l'aire. És a dir queEncara que haurien de combinar-se diversos factors.Si finalment es donés el context, l'adversari al qual hauríem de fer front seria complicat. Tal com explica Schwartz, el fong "està estretament emparentat amb nosaltres", i el que això significa és que. "Hi ha moltes menys dianes amb les quals puguin treballar els antifúngics, per fer mal de manera selectiva a les cèl·lules fúngiques sense fer mal a les cèl·lules humanes", detalla l'expert. De fet, en l'actualitat només hi ha tres agents antifúngics. I, per tot plegat, sorgeix la següent pregunta legítima:

