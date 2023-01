Illa redueix el gest d’ERC a un «pas endavant» i refreda un acord pels pressupostos: «Queda feina»

Primer era desencallar el Hard Rock. Després acceptar la transformació de l'aeroport del Prat i finalment, impulsar el Quart Cinturó. Però ni aquests tres grans ítems, que finalment ERC ha hagut d'assumir per la força, són suficients per al PSC. A hores d'ara,. Així ho ha dit el cap de l'oposició, Salvador Illa, després que ERC hagi votat a favor d'una moció dels socialistes sobre la Ronda Nord per ajudar a avançar els comptes. "Es fa un pas endavant en la bona direcció", ha reconegut el primer secretari del PSC. "És un pas endavant, però no us puc dir avui que hi hagi un acord tancat. Som més a prop, però queda feina i punts pendents", ha afegit. Així mateix, ha anunciat que ha instat al seu equip negociador, encapçalat per la portaveu, aamb l'executiu el dilluns.Després del moviment d'ERC, carregat de contradiccions -ja que els republicans no aposten per aquest model de mobilitat- el president de la Generalitat ha fet una compareixença extraordinària per enviar dos missatges: la constatació que han decidit assumir el "cost" d'acceptar el Quart Cinturó de la manera que el defensa el PSC per tal de deixar Illa sense "excuses" a l'hora aprovar els comptes, i per advertir, però, que no comparteixen el "model de país" que suposa la Ronda Nord. Ara bé, ha indicat que hi ha un bé superior a protegir, que són els recursos inclosos en els comptes."La disjuntiva no és entre pressupost i pròrroga. La decisió a prendre és entre respondre les necessitats de la gent o aturar el país per càlculs partidistes. La meva elecció és clara: estar al costat de la ciutadania i no deixar d'empènyer en un moment molt complicat per a tothom. Hem avançat molt amb els grups parlamentaris i amb els agents socials", ha remarcat Aragonès, que ha indicat que "cada dia que passa" sense comptes es perden recursos. "No hi ha més temps per perdre ni es pot dilatar la presa decisions", ha remarcat el president, que ha justificat acceptar el Quart Cinturó per tenir ja els pressupostos. "Amb aquesta decisió, ja no hi ha cap escull ni cap excusa per no aprovar-los", ha determinat.

