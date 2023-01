Eroski haurà d'indemnitzar Cifuentes per la filtració del vídeo de les cremes robades

retinguda en una saleta pel personal de seguretat d'un supermercat. Obra la bossa de mà i surten pots de crema que havia intentat robar. Els fets van succeir el 2011, però el vídeo es va viralitzar a internet i als mitjans de comunicació el 2018, coincidint amb l'esclat de l'escàndol de les irregularitats del màster a la. Ara, la justícia espanyola ha condemnat Eroski a indemnitzar l'expresidenta madrilenya ambL', tal com ha avançat El Confidencial, considera que la cadena de supermercats no va complir amb la seva obligació de custodiar el vídeo. La llei estipula que la gravació hauria d'haver estat destruïda un mes després dels fets, però va saltar a l'opinió pública set anys després.L'octubre de 2019,ja va multar ambel supermercat de Vallecas que va servir d'escenari de la controvertida escena. D'una banda, hi va haver 100.000 euros de sanció pel poc control de les imatges de les càmeres de videovigilància, i de l'altra, 500 euros per fer-ne un ús inadequat.L'Agència Espanyola de Protecció de Dades va concloure que hi va haver un "" a aquestes imatges i va denunciar una manca de mesures de seguretat amb relació a aquest contingut. Eroski va presentar un recurs i va defensar que va complir el protocol.

