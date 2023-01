El Mobile confia rebre 80.000 visitants, un 27% menys que el 2019

"Velocity, Unleashing Tomorrow's Technology"

L'edició deld'aquest any reunirà més deal recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat entre eli espera una la ciutat. Segons el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, es tracta d'un càlcul fet en base a la previsió de rebre, una xifra que probablement se superarà, ha dit.Pel que fa a l'assistència, l'edició d'enguany s'acostarà bastant a les edicions anteriors a la pandèmia -tot i que serà un 27% menys del total de visitants del 2019, que va ser de 109.000-, amb una recuperació important dels assistents xinesos malgrat les poques connexions aèries i problemes per obtenir visat, segons els directius de la GSMA. De fet, l'estand més que ocuparà més espai és el de la xinesa Huawei, que incrementarà un 50% de la seva superfície.El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha presentat aquest dijous l'edició del 2023 al costat del director general de la GSMA, Mats Granryd i la directora de màrqueting de la GSMA, Lara Dewar, en un roda de premsa a l'antiga Fàbrica Damm.En la presentació del Mobile, també ha sobrevolat l 'amenaça dels taxistes a dur a terme un vaga durant els dies de la fira si les negociacions amb la Generalitat per regularitzar el sector de les VTC fracassa. De moment, aquest dimecres ja van aixecar la protesta prevista per l'ISE i van donar un marge de temps fins al Mobile per continuar negociant amb la Generalitat. Hoffman s'ha mostrat segur que "" i que les discrepàncies s'acabaran resolent. "Significa que", ha bromejat davant l'amenaça del sector del taxi.Amb tot, les previsions dels organitzadors apunten a unper a l'edició d'enguany, tot i que és una xifra que caldrà revisar després de la fira, ja que s'ha calculat amb una estimació de 80.000 visitants. Hoffman, però, ja ha deixat clar que espera que se superi. ", però quasi", ha subratllat.El principal lema del Mobile World Congress d'aquest any serà Velocity – Unleashing Tomorrow's Technology – Today i girà sobre cinc eixos com el(accessibilitat sobre aquesta tecnologia, camí cap al 6G...),(metavers, web 3.0, experiències immersives...),(NFT, criptomonedes, blockchain...) i(aplicació de noves tecnologies a la indústria, entre d'altres).Els directius de la GSMA han recordat com inicialment el congrés va ser concebut per orientar-se només a lai com al llarg dels anys s'hi han anat incorporant altres àmbits, com el de la, lacom JP Morgan o Airbus. "Al principi només parlàvem de la tecnologia mòbil, hem crescut", ha celebrat el director general de la GSMA, Mats Granryd.Altres esdeveniments que tindran lloc serà, que mostrarà l'aplicació de lescom la intel·ligència artificial i l'Internet de les Coses, entre d'altres, i com obtenir diagnòstics a distància més acurats o prevenir desordres genètics; o l', que inclou la col·laboració entre el MWC i el Futbol Club Barcelona.

