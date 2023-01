Les obres de les Glòries, més a prop que mai d'acabar-se: així quedarà la plaça

Així serà el nou parc de les Glòries: previst pel 2024

Jardí d'immersió al nou parc de les Glòries Foto: Ajuntament de Barcelona

La biodiversitat com a protagonista

Carril Diagonal amb el mirall central al nou parc de les Glòries Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el tram final de les obres de la plaça de les Glòries, amb laS'executarà amb una inversió de 26,4 milions d'euros. Són 4,3 hectàrees de superfície on es plantaran més de 470 nous arbres, convertint-se així en unaqueels: l'Avinguda Meridiana, l'Avinguda Diagonal, la carretera de Ribes i el Rec Comtal. Segons ha indicat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, les obres s'allargaran durant 20 mesosdesprés de més d'una dècada de treballs."El nou espai de Glòries vol fomentar la convivència entre diferents éssers i per això es projecten espais específics per a cada tipologia: serà un espai onlaamb la", va explicar el juny del 2022 l'arquitecte en cap del projecte,que ha fet referència als tres valors sobre els quals se sustenta el nou parc. En primer lloc, el, ja que exercirà com a punt de trobada i reconnexió de la ciutat amb un espai "històricament segregat". També ha parlat del: seran 90.000 metres quadrats verds on s'han instal·lat mecanismes nous d'infraestructura ambiental pública. I, finalment, s'ha referit alde les noves Glòries, que s'aconseguirà gràcies als diferents nodes d'activitats de què estarà composta.En aquest sentit, Matilla, acompanyat d'Anna Coello, també arquitecta de l'equip, van detallar quins seran aquestsque s'implantaran a ladel parc i que acompanyaran la ja existent Gran Clariana, inaugurada el setembre del 2021. El parc de Glòries serà un espai de passeig i de trobada on han de confluirDe fet, la urbanització de la zona sud compta amb una novade 760 metres quadrats que complementarà la ja instal·lada a la zona nord.El parc guanyarà, en aquesta nova fase d'urbanització, enper a totes les edats, espais de, una, uni unper accedir al metro. Punt a punt, l'serà un, alhora que una zona pensada per poder-s'hi fer. Estarà perimetrada per una tanca que en permetrà el tancament als vespres i, si cal, quan hi hagi activitats amb aforament, i estarà envoltada d'una corona de bambús gegants. A més, s'adequarà un dels quatreque s'han construït entre el túnel de Glòries i el parc com a espai de camerinos i vestidors, al qual s'accedirà mitjançant un muntacàrregues des de l'àgora. Dels altres, només un té l'ús definit com a pàrquing de bicicletes.Qui sortirà ben parat amb la urbanització del nou parc de les Glòries són els, ja que hi hauràque s'han dissenyat específicament per a infants. El, que és unaformada per dues anelles de diferents alçades on s'integraran fins a 35 elements, a més d'un sorral i zones d'estada. Una zona que Coello descriu com "un bosc d'elements de joc". Aquesta àrea, a més, es complementarà amb unque s'ubicarà al sud de la zona esportiva de Clariana. Serà unque funcionarà durant elsels elements del qual es poden treure a l'hivern i convertir-lo en una zona d'estada.Eltindrà un accés "diferent i alternatiu" dins del parc. Es tracta del, un espai amb plantació d'espècies tipus cactus, "amb baix requeriment hídric", situat a un nivell inferior d'altura del parc. Així, des del metro es podrà ascendir a través d'aquest jardí obert mitjançant unes escales mecàniques i unes de manuals., ja que l'estació en té un que sí que ho està, però el jardí d'immersió es podrà veure sencer des de dalt. Els arquitectes, a més, han remarcat que no serà un lloc d'estada, sinó que només és de sortida i entrada al metro."Les Glòries deixa de ser aquelluna infraestructura del segle passat, per ser un espai del segle XXI", ha dit la regidora d'Urbanisme, que ha qualificat el nou parc d'un espai públic "ple de verd, un". I és que laserà la protagonista principal d'aquest nou parc, on des de l'Ajuntament es pretén generar un "ecosistema ric". Per aquest motiu hi haurà diversosrepartits pel parc, que funcionaran com a "" i on el públic no tindrà accés. A més, cadascun dels nodes d'activitats descrits anteriorment tindrà la seva "barrera verda", és a dir, una corona de vegetació que "l'aïllarà" de l'entorn i que anirà acompanyada de multitud de zones de descans.L'de la plaça, i del parc, serà la. L'avinguda, l'avingudai lapassen a convertir-se eni itineraris pensats per alsi les. Mentre la Meridiana es diversifica en dos camins terrosos, a la Diagonal els arquitectes han apostat per utilitzar peces de formigó que recorden l'asfalt a la resta de la ciutat i així donar-li una sensació de "continuïtat". Al centre, al punt d'encreuament, unaamb aigua farài reflectirà la vegetació de tot el parc. En l'àrea central del parc també s'ubicarà un, un espai dedicat a la realització d'activitats i actes diversos a l'ombra que comptarà ambde l'aigua de tota la plaça.ElLlobregat del parc serà el lloc de pas del Tramvia que connectarà la zona nord de la Diagonal amb la sud. Estarà ple de, com ja passa a la part de Clariana, i s'anomenarà. És en aquest punt on s'ubicarà el, una zona de grades i espai verd amb visió sobre la Gran Via i des del qual s'accedirà al pàrquing de bicicletes subterrani.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor