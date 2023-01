Els metges redoblen la pressió: nova mobilització massiva per collar Salut

Ball de xifres entre el sindicat i la conselleria

Boi Ruiz afirma que "no hi havia diners" ni alternativa a les retallades

Si el sindicat(MC) va liderar dimecres una protesta que va aplegar unes 10.000 persones i va posar sobre la taula lesdel sector amb la fugida de professionals a altres països, aquest dijous les mobilitzacions dels facultatius, a les quals s'hi ha sumat CATAC-CTS, tenen el seuclar: els responsables polítics de la Generalitat. Per això, la marxa popular s'ha iniciat a la plaça Sant Jaume de Barcelona -on hi ha la seu del Govern- al voltant de les 10:00 del matí amb una xiulada i escridassada majúscula, i ha tingut com a punt final el Parlament de Catalunya, on han fet una acció reivindicativa final. Segons dades de la Guàrdia Urbana (), hi han participatTot i que a primera hora la marxa popular no lluïa del tot plena, després d'una jornada prèvia massiva, els clams s'han mantingut ferms a l'hora de demanar al conseller de Salut,, que "mogui fitxa". Així, els plans del sindicat convocant inclouen forçar la Generalitat perquè posi sobre la taula unque s'ajusti a les peticions dels metges. A banda d'aquesta reivindicació que els facultatius han escampat pels carrers de Barcelona hi ha també la necessitat d'atendre la realitat de les diverses especialitats i perfils que formen la sanitat pública. Així, s'hi ha reclamat la necessitat deTambé s'han trobat cartells que recorden les, que cobren significativament menys que els metges adjunts, però sovint són els que sostenen la feina a serveis com urgències, sobretot en moments de guàrdies. A més a més, durant els dies de vaga, diversos metges residents s'han vist obligats a treballar per cobrir els serveis essencials, tal com han explicat a. Un recurs laboral que el sindicat ha defensat que s'hauria de restringir, però que hospitals i Generalitat continuen utilitzant sense distincions.Segons MC, unde mitjana han fet vaga aquest dijous en el torn de matí. És la segona jornada d’aturada convocada pel sindicat, que va xifrar el seguiment de la d'aquest dimecres en un 75%. En canvi, Salut ha xifrat el seguiment en eldels facultatius, segons han comunicat el 67% de les entitats proveïdores al Departament de Salut a través d’un comunicat. Al torn de nit el seguiment ha estat pràcticament nul, amb un 0,6%. Salut ha donat xifres específiques només dels Centres d’Atenció Primària (CAP), on el 33,4% dels facultatius han secundat l’aturada al matí, mentre que al torn de nit ho han fet un 3,4%.des del 8,8% de l’Alt Pirineu i Aran i el 12,3% de les Terres de l’Ebre fins al 33,1% de la regió de Girona i el 37,1% de la regió metropolitana nord.Ela les 12:00 del migdia el departament i el sindicaten les quals, a banda de les millores laborals, els treballadors i treballadores també volen mesures per solucionar lesSi res no canvia, avisen que hi haurà més mobilitzacions la setmana vinent. De fet, ja hi ha programades noves aturades parcials

L'exconseller de Salut Boi Ruiz ha defensat que "no hi havia diners" per fer una política diferent de la que va haver de fer al capdavant del departament, que va implicar retallades. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que sense diners i amb la voluntat de mantenir la universalitat, la cartera de serveis i la gratuïtat –a excepció d'una part de medicaments- no hi havia cap altra fórmula. "Si hi ha una altra fórmula que me l'expliquin", ha dit. Amb tot, ha apuntat que el context extern que va portar a aquesta situació, com la reducció de transferències de l'Estat o la impossibilitat de demanar préstecs, va ser un "error". També ha afegit que la manca de professionals i les seves retribucions és un problema de fa anys que no s'ha resolt.





Seguiment de les protestes al territori Desenes de sanitaris es concentren als serveis territorials a Lleida Desenes de treballadors de la sanitat pública s'han concentrat aquest migdia davant dels serveis territorials de Salut a Lleida per reclamar millores laborals, tant econòmiques com assistencials. "Hi ha dèficit de professionals i no tenim un temps de visites adequat", diu Neus Pociello, pediatra de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que tampoc entén per què costa tant arribar a un acord. Pociello recorda a directius i polítics responsables de millorar la situació que "ells també són pacients". La concentració ha estat encapçalada per una pancarta on es podia llegir Personal sanitari en vaga. Condicions dignes per a totes les categories. Més de mig miler de persones protesten a Tarragona

Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest matí a Tarragona per exigir una sanitat "pública" i de "qualitat" en la segona jornada de vaga. Els sindicats han reclamat millors condicions laborals i revertir les retallades patides en els darrers anys amb clams contra el Govern. La protesta ha arrencat a la plaça dels carros i ha recorregut els carrers de la Part Baixa fins a la Imperial Tarraco on ha confluït amb els manifestats convocats per la Plataforma Aturem Joan XXIII. Conjuntament, han enfilat fins al Departament d'Educació, on han llegit un manifest. Finalment, la majoria dels protestants s'han dirigit cap als serveis territorials de Salut, mentre que membres de la plataforma s'han reunit amb l'alcalde Ricomà. Manifestació conjunta a Girona Unes 400 persones s'han manifestat aquest dijous pels carrers de Girona en una protesta conjunta entre personal sanitari, mestres i docents. L'objectiu era defensar un sistema educatiu i sanitari "públic i de qualitat". La protesta ha sortit del davant de la Delegació del Govern a Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la independència, el carrer de Santa Clara i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els parlaments. Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació de convenis laborals entre les empreses públiques i els mestres i docents han reivindicat que el Govern reverteixi les retallades.

