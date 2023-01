L'Ecuestre rep a Feijóo com «el present i el futur d'Espanya»

De nou, la llista més votada

Un líder de la dreta espanyola sempre es troba còmode al. Fins i tot en els moments políticament més crispats, la tribuna del palauet modernista del carrer de Balmes acull i és refugi de totes les veus que clamen contra la Catalunya rebel . Aquest dijous,ho ha tornat a tastar. El líder del PP ha intervingut contestant a les preguntes de la periodista de La VanguardiaEl president del Círculo,, ha donat la benvinguda a Feijóo, subratllant que el club havia posat el cartell de "complet" en aquesta ocasió. El vicepresident de la casa,, ha presentat el dirigent conservador qualificant-lo de "present i futur d'Espanya". Lacalle ha dit que Feijóo és un corredor de fons que "mesura molt bé els temps i sempre acaba guanyant". Per si hi havia algun dubte sobre les seves simpaties, Lacalle -exdirigent del PP- ha saludat l'alcaldable dels populars a Barcelona, Daniel Sirera, i li ha desitjat "sort".Un moment de l'acte ha estat emblemàtic. A la pregunta de què els diria als catalans moderats i catalanistes que voldrien un major encaix a Espanya, Feijóo ha afirmat quei que Catalunya és "la regió amb més competències d'Europa, més que Escòcia". El polític gallec ha afegit que "la Constitució és tan generosa que permet fins i tot que els partits independentistes es presentin a les eleccions".Feijóo ha dit que si governa Espanya, voldria deixar un balanç "integrador i unai cosmopolita", i que l'estabilitat formés part de la política catalana. El líder de la dreta espanyola ha fet un cant a Espanya com "una de les nacions més importants de la terra". Ha explicat que Barcelona i València són les ciutats més visitades per ell des que va assumir la presidència del PP. Ha reclamat que Barcelona "torni a ser el que va ser i que Catalunya torni a ser clau en la governabilitat d'Espanya".Ha assenyalat que cap país pot ser deslleial a la legalitat i que "i estatutari" no és un desordre agreujat "com el que es pot produir a la sortida d'un mal partit al Camp Nou". Ha dibuixat una Catalunya que "ha perdut oportunitats", recordant la marxa de les empreses, la no ampliació del Prat, el rebuig als Jocs d'Hivern i les protestes contra la cimera hispanofrancesa. En un moment donat, ha arribat a dir que el PP té orígens catalans, posant com a model de "catalanista i català pels quatre costats" quesigui "fill de guardià urbà i nét d'una treballadora del metro".Feijóo ha reiterat la seva proposta que governi la llista més votada. En principi, per a les eleccions municipals. Però ha repetit la seva proposta que ell inomés siguin presidents en cas que guanyin les properes eleccions, de manera que si el PP obté més escons tingués garantida la Moncloa. Ha tornat a emplaçar el líder socialista perquè reculli el guant.Sobre l', Feijóo ha assenyalat que "elés un problema i s'ha d'actuar de manera unida, tractant el tema amb rigor i visió d'Estat, evitant les opinions en calent". Tot seguit, ha afirmat que "des de fa segles, no veurem un cristià o un catòlic matant" per motius vinculats a la seva fe.Com ha dit el president del Círculo, avui s'ha fet el ple, amb una sala atapeïda, amb unes 160 persones i amb presència de força noms de l'empresariat, com, president de Foment,(Hotusa),(expresidents de Foment),(Peralada) o(que avui ha presentat els resultats de Banc Sabadell).El Cercle que ha rebut Feijóo viu un moment preelectoral, amb tensions a la junta precisament entre el president Antonio Delgado i el número dos, Enrique Lacalle, de cara a les eleccions que ha de celebrar la casa a la tardor. Però per un dia han fet les paus. I és que no hi ha res que no pugui unir la presència d'un líder del PP. A l'Ecuestre.

