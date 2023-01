Un home amenaça de fer volar pels aires l'Hotel Hilton de Barcelona

Situació estrambòtica aquesta matinada a Barcelona, en un ensurt que no ha passat d'aquí.des d'una habitació a la recepció de l'hotel per avisar quetot l'establiment amb dues bombes. Segons ha avançat El Nacional,i han accedit a l'habitació de l'home, un pacient psiquiàtric amb un trastorn bipolar diagnosticat. Després d'hores de valorar que havien de fer, els agents han pogut entrar i comprovar que no hi havia perill.El mateix digital explica que va ser el mateix hotel qui va avisar els Mossos, que es van desplegar cap a les dues de la matinada per observar les càmeres, assegurar l'edifici i controlar la situació.situades en dues motxilles, que es van poder identificar gràcies a les càmeres. Més tard, els Mossos van poder comprovar que no existien aquestes bombes gràcies a la intervenció de les unitats de l'ARRO.Més tard,hagin comprovat que, realment, no hi havia cap altre material de detonació a l'habitació,a un centre mèdic. Se l'ha ingressat a la unitat de psiquiatria.

