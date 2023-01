Catalunya tanca el 2022 batent rècords d'ocupació del 2007 però amb una taxa d'atur en alça

amb 3,51 milions d'ocupats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (). Amb tot, entre octubre i desembre, el país ha generat(-1,15%). El primer any de vigència de la reforma laboral ha acabat amb 20.800 ocupats més (+0,6%) que el 2021.En el quart trimestre, la(+0,6%) fins al 9,91%. Així i tot, és la xifra més baixa des del 2007. Des del punt més àlgid d'afectació per la Covid, s'ha reduït en prop de quatre punts. Ara bé, els aturats han notat un creixement de 21.900 persones en tres mesos, fins a les 387.200 persones., un 2%, xifra que es modera després de quatre trimestres amb reduccions anuals per sobre del 10%.Catalunya ha arribat a finals de desembre amb 3.519.000 persones treballant, una dada que no s'assolia en general des dels màxims del 2008, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors, i en el període de Nadal des del 2007. Amb tot, la crisi financera va retallar dràsticament aquest indicador, que no va superar els 3,2 milions d'ocupats fins al segon trimestre del 2019.En el conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 79.900 persones el 2022,, mentre l'ocupació va créixer en 278.900 llocs de treball (+1,4%). Ambdues, any en què l'esclat de la pandèmia va portar els pitjors registres d'atur i ocupació des de 2012, però estan molt allunyats dels de 2021, quan es van generar 840.700 ocupacions i l'atur va disminuir en més de 600.000 persones.Exceptuant el 2020, l'any de la Covid, l'increment de l'ocupació registrat el 2022 és el pitjor des del 2013, any en què es van destruir 204.200 ocupacions. En el cas de l'atur, sense comptar amb 2020, el descens de 2022 seria el pitjor registre des de 2012, quan la desocupació va augmentar en més de 700.000 persones. Amb la reculada de 2022,En el cas de l'ocupació,després d'un 2020 en el qual es van destruir 622.000 llocs de treball.La taxa d'atur es va situar en finalitzar 2022 en el 12,87%, percentatge quatre dècimes inferior al de 2021, mentre elva tancar l'exercici per sobre delsdesprés d'haver baixat d'aquesta xifra en el tercer trimestre de 2022.En concret, l'any va finalitzar amb 3.024.000 aturats, en tant que el número d'ocupats es va situar en 20.463.900, la xifra més alta en un tancament d'any des de 2007. A aquestes xifres es va arribar després que en elde 2022 l'atur experimentés una pujada de 43.800 persones () i l'ocupació disminuís en 81.900 persones ().

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor