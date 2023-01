Possible atac terrorista a diverses esglésies de Cadis: un sagristà mort i un cura ferit

Un home ha entrat la nit d'aquest dimecres a diverses esglésies d', a la província de Cadis, i ha mort un sagristà i ha ferit un sacerdot. L'ha obert una investigació per un presumpte atac terrorista, que ha recaigut al, que és el que estava de guàrdia.Fonts delhan explicat que, una persona ha protagonitzat un atac amb arma blanca, i ha matat el sagristà de l', que ha mort a l'exterior després que l'atacant accedís prèviament al temple, i ha deixat ferit amb caràcter de gravetat el sacerdot de l'. L'home ha estat detingut i està sota custòdia de la policia espanyola, segons han informat les mateixes fonts.L'alcalde d'Algesires,, ha traslladat el condol, tant a títol personal com en nom i representació de la corporació municipal, per la mort de, el sagristà. Així mateix, el primer edil ha traslladat els seus millors desitjos de ràpida recuperació al rector de la Capella de Sant Isidre, el pare, que està ingressat a l'

