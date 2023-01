Feijóo titlla de «ganga» la taula de diàleg

El president del PP,, ha assegurat que el president del govern espanyol,, "és el polític que ha mentit més als catalans". Ho ha dit en l'acte de presentació del candidat del seu partit a l'alcaldia de Barcelona,. Feijóo ha negat que el cap de l'executiu espanyol hagi acabat amb l'independentisme i li ha retret la"Jo prometo que no mentiré mai als catalans perquè no val la pena", ha defensat. A més, el popular ha titllat la taula de diàleg deper als independentistes: "Consisteix a fer que tu governes a Catalunya i et dono suport i a la inversa".En un acte sota el lema de "La Barcelona sensata", Feijóo ha dit que ell també vol un diàleg, però diferent, un diàleg sobre "com atreure lesque han marxat" abans que als polítics "que han fugit". El líder del PP ha fet al·lusions a la sortida dedel consistori, que ha atribuït a un intent de "desmarcar-se" d'. Feijóo ha insinuat covardia en Collboni, quan ha lloat a Sirera per no actuar amb "covardia".També en clau municipal, ha assegurat que Barcelona és "un gran laboratori d'" i que hauria de deixar de ser-ho. Ha lamentat "les condicions de vida" de la ciutat, "d'encariment de la vida, del declivi dels serveis públics i de la neteja". "Barcelona era la ciutat que tots volíem copiar i ara intentarem donar-li l'esplendor que algú li ha robat", ha afegit.El PP ha donat el tret de sortida a la precampanya de les municipals del maig amb un acte de presentació del seu candidat a Barcelona. Hi ha participat també el líder del PP de Catalunya,. Entre els assistents hi havien també, entre d'altres. En el cas de la diputada, ha estat la seva primera aparició pública en actes del partit en molt de temps

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor