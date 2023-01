El millor Barça de Xavi supera la Reial Societat i ja és a semifinals de Copa

Elja té lamés a prop després de guanyar laper la mínima () però amb suficiència. Partit d'altura el que s'ha pogut veure la nit d'aquest dimecres al. Els dos equips més en forma del futbol espanyol s'han vist les cares en la lluita per un bitllet -molt car- per les semifinals. El Barça s'hi ha presentat en el seu millor moment des queva aterrar a la banqueta, després de guanyar el seu primer títol amb una contundent victòria a la Supercopa contra el Reial Madrid. Tan content va sortir l'egarenc, que ha repetit alineació. Els donostiarres no s'han presentat pitjor, encadenant 9 victòries consecutives a la lliga i assentats a la tercera posició.Amb tot, el Barça ha sabut apoderar-se del control del partit i ha desposseït el rival de la seva millor arma: la pilota. Les baixes visitants des'han notat i el poblat mig del camp culer, de nou amb quatre homes, s'ha imposat amb claredat. El primer gol podria haver pujat al marcador sino hagués tocat, sense voler, un remat deque no tenia cap altra oposició per encertar a la porteria. L'holandès estava en fora de joc, davant l'alleugeriment del tècnic reialista Immanol Alguacil, molt incòmode amb el que estava presenciant.tindrien més oportunitats per marcar, però el gol es resistia a premiar els blaugrana.Rondava elquan el migcampista blanc-i-blauha comès l'error que li ha costat l'adeu prematur del terreny de joc. El gallec ha protagonitzat una entrada lletgíssima, amb els tacs a la part alta del turmell de, on ha carregat tot el seu pes corporal en arribar tard a una pilota dividia. En primera instància,l'ha castigat amb una targeta groga, però elli ha fet anar a consultar les imatges i ha canviat la decisió en un sentit encara més serè. Targeta vermella i la Reial Societat amb deu. Amb això, els 21 -ja no 22- jugadors han marxat cap al túnel de vestidors per analitzar com plantejar el nou escenari a la tornada.Si la segona meitat no començava amb el camp prou decantat cap a la porteria del basc Álex Remiro,s'ha encarregat de certificar-ho alha recordat al barcelonisme perquè se'l va fitxar i ha fet gala de la seva qualitat tècnica amb una bona passada en profunditat pel carril lateral que el seu compatriota ha aprofitat amb una arrancada frenètica i una definició potent al pal del porter (). Amb un home menys, la Reial Societat tenia poc espai per a la remontada. Si bé, el davanterha perdonat la vida als de Xavi quan ha enviat, inexplicablement, la pilota per sobre del travesser gairebé des de la línia.El Barça ha captat l'avís i, a partir d'aleshores, s'ha dedicat a controlar el partit a la meitat de camp atacant. La pilota no ha tornat a l'àrea de-amb l'excepció d'una gran aturada a l'últim minut- i els aficionats culers no han hagut d'obrir el calaix dels medicaments per agafar un tranquil·litzant. Mereix una menció especial l'atronadora ovació que ha regalat el Camp Nou a, el nom en majúscules de la nit, quan ha estat substituït per. Ara, espera el rival de semifinals, que sortirà dels partits que enfronten eli l', l'i el, i l'i el

