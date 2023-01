La limitació de bars a l'Eixample aprofundeix en el xoc entre comuns i PSC a Barcelona

L'esquerda entre Barcelona en Comú i PSC es fa encara més gran pel pla d'usos de l'Eixample per limitar bars, restaurants i supermercats d'autoservei en carrers pacificats o en pacificació. La previsió és que es voti en el plenari que l'Ajuntament celebrarà aquest divendres, tot i no tenir garanties que s'acabi aprovant.



El principal escull entre els dos socis té a veure amb quins àmbits comprèn la nova proposta de pla d'usos del districte. Els comuns han acceptat finalment deixar fora del pla tres carrers -Bailén, Bruc i Roger de Llúria- de l'àmbit de Girona, però mantenen que cal incloure-hi tot l'àmbit de Sant Antoni. Aquest darrer punt és on se centra el desacord. La intenció dels comuns és dur la proposta al ple, però el PSC ja ha dit que hi votarà en contra.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,(comuns), ha explicat que la proposta final és coherent amb el que demanen els eixos comercials i els veïns de les zones afectades. Concretament, ha defensat que l'exclusió dels carrers Bailén, Bruc i Roger de Llúria l'havia demanat l'entitat. D'altra banda, l', ha comentat, demana que no hi hagi cap rebaixa en les limitacions a Sant Antoni i que la regulació sigui comuna."Creiem que és la proposta que més, als afectats, els comerciants dels barris i els veïns", ha conclòs Sanz, que ha fet una crida als socialistes perquè permetin l'aprovació de la proposta al plenari de divendres. A més, ha assegurat que deixar fora de la regulació més restrictiva l'àmbit de Sant Antoni seria "temerari" i una "imprudència" pel grau de gentrificació del barri. "L'objectiu és que tots els carrers estiguin protegits i el partidisme no entri en el pla d'usos", ha declarat.Per la seva banda, la tercera tinenta d'alcaldia,(PSC) s'ha mostrat contrària a la proposta dels seus socis de govern. Segons Bonet, amb Sant Antoni s'han de seguir els mateixos passos que ara s'ha acceptat fer amb l'àmbit de Girona. Els socialistes estarien disposats a incloure en el pla d'usos els, però s'oposen a una regulació comuna de tot l'àmbit.En declaracions als mitjans, Bonet ha replicat Sanz i ha advertit que allò que sí que és "temerari" és situar sota una mateixa restricció carrers que tenen. Per tot plegat, el PSC, ha explicat, considera que la proposta no s'hauria de dur al plenari de divendres, atès que no hi ha consens perquè s'aprovi. Per contra, Bonet ha defensat continuar negociant i treballant en el pla fins que hi hagi prou consens perquè s'aprovi, si no en aquest plenari en el següent.La data que apressa el govern municipal a tirar endavant aquest pla d'usos és que el pròxims'aixeca la suspensió de llicències vigent, fet que permetria que carrers com, l'puguin demanar noves llicències de bars i restaurants.

