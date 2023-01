L'actitud amb què s'afronta una malaltia és vital per superar-la, segons els metges

Connexió cos-ment

Per què alguns pacients milloren i altres no?

"Doctora, vostè creu que la meva mare podrà aguantar fins que arribi el meu fill? És que és el net preferit i ve per a l'enterrament. No podrà ser aquí fins d'aquí a quatre dies", li pregunta. "M'encantaria respondre que sí, però l'àvia està bastant fluixeta", contesta mentre tanca el maletí i es disposa a sortir d'aquella habitació on aguaita la mort. L'anciana aguantaria estable, amb vida, fins a morir en pau amb el seu net subjectant-li la mà.".Això és el que intenta explicar la doctora, amb més de tres dècades d'experiència a la Medicina d'Urgències, experta en EMDR, programació neurolingüística, mindfulness, intel·ligència emocional entre altres pràctiques, i que apunta a una "", on l'actitud és determinant, fins i tot en les persones inconscients.Segons defensa, i d'acord amb la seva experiència, ha comprovat com hi ha una “” dins nostre que contribueix a mantenir-nos amb vida, molt més enllà del que els nostres propis òrgans i sistemes saben fer. En paraules del famós psiquiatre, aquesta doctora assenyala: "Per desenvolupar al màxim les possibilitats de viure sans i contents, no només cal guanyar la batalla a les malalties, sinó que".I és que, segons defensa la doctora Sánchez Alegría, laque hi ha en nosaltres "": "A vegades li posem tanta atenció a allò físic que ens oblidem de l'essència veritable, que és precisament l'amor, que és una energia sanadora. Sempre els dic als meus pacients que naixem programats per a l'equilibri i la resta que ens passa és perquè ens posem travetes i ens creiem que és una vall de llàgrimes i no és així".El que passa, a parer seu, és que li anem posant una sèrie de capes de paradigmes que ens anem creient, i d'etiquetes que ens posen també. "Per això també els dic als pares que, perquè ens creiem tots als 4-5 anys, i també els dic als meus col·legues que vagin amb compte amb posar etiquetes. Si, per exemple, prens a un noi de 30 anys la tensió de forma aïllada, i és una mica alta i se li diu que és hipertens, li posem una etiqueta", remarca.Amb això, destaca aquesta doctora, l'actitud és fonamental: "El, que és el que ens protegeix davant dels agents que ens emmalalteixen, està, amb la nostra capacitat per guarir. Perquè una cosa és curar, es pot curar una ferida amb uns punts, o millorar el dolor amb fàrmacs per al dolor, o posar una escaiola per redreçar una fractura, però la sanació és una mica complet i té a veure més enllà del físic, ve de l'actitud i les creences".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor