La Sindicatura de Comptes detecta nombroses irregularitats administratives i laborals als Mossos

Laha detectat nombroses irregularitats administratives i laborals al cos dedurant l'any. En un informe, enumera diversos aspectes que no compleixen la normativa laboral, administrativa, pública i del mateix cos. Ha detectat una manca de control dels llocs de lliure designació, de l'horari i del pagament d'hores extres, entre altres.Es dona la circumstància que durant gairebé la primera meitat de l'any 2018, la Generalitat estavamitjançant l'aplicació de l'. La Sindicatura també retreu que els pagaments per laes van efectuar com a indemnització per l'assistència als jutjats.L'informe diu que elssón excepcionals i han d'estar degudament justificats en els casos de caràcter directiu, d'especial responsabilitat o confiança, cosa que no passa als Mossos. A més, les adscripcions provisionals, els encàrrecs de funcions i les comissions de servei superaven en molts casos la durada màxima establerta i suposaven el 27% de la plantilla.Dels 1.789, el 71% van superar els dos anys, el qual vulnera el reglament del cos. El mateix va passar amb el 44% dels 358 encàrrecs de funcions i el 54% de les 2.878 comissions de serveis. A més, molts d'aquests llocs es van crear sense estar degudament justificats. Tanmateix, la Sindicatura recrimina a Interior que no s'ha pogut comprovar el compliment dels horaris ni els motius d'absència.D'altra banda, eltambé presentava irregularitats. Així, el 41% de les hores extres pagades el 2018 corresponien al 2017, fet que incompleix el termini màxim de dos mesos. També es considera sense empara legal el pagament d'un anomenat "", per un total d'1,6 milions d'euros, que retribueix l'antiguitat.

