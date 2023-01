L'entrevisten en directe i perd els papers contra Sánchez: «Que et voti Txapote»

No puede ser que esto haya pasado en directo de verdad pic.twitter.com/yRTFnF0ERL — ceciarmy (@ceciarmy) January 25, 2023

". Si el presentador o la presentadora d'un programa de televisió ha de pronunciar aquestes paraules, és que algun fet greu acaba d'envair les pantalles de l'audiència. És el cas del programa "", de, on s'ha produït una escena com a mínim sorprenent quan es tractava una problemàtica amb un radar mòbil a la carretera.El reporter enviat a la zona ha aconseguit contactar amb un afectat directe. Semblava que havia de ser una connexió normal. El protagonista ensenyava a la càmera la imatge captada pel controvertit radar i es mostrava disposat a explicar el seu problema. Si bé, tot s'ha torçat en pocs segons. "Expliqui'ns el seu problema", li ha preguntat el periodista. "", ha contestat elDavant la resposta, tant agressiva com incoherent, el reporter li ha recriminat que no venia al cas, fet que ha acabat d'incitar l'home. "Que et voti Txapote Pedro Sánchez", s'ha reenganxat, "". En un intent de salvar una situació del tot insalvable, el periodista li ha allunyat el micròfon i el càmera l'ha intentat treure del pla, però no han pogut evitar els insults de fons.

