Metges residents, obligats a cobrir els serveis mínims tot i ser personal en formació: «És injust»

"Volíem fer vaga"



Treball i hospitals, convençuts de la decisió

Ladelsque reclamen canvis immediats en la gestió del sistema català de salut ha estat massiva i la indignació ha quedat palesa . Tanmateix, no hi ha anat tothom que voldria. Una part dels equips professionals han estat convocats com a serveis mínims i han hagut de treballar, en especial a urgències, on es requeria cobrir el 100% del servei habitual. Això, però, ha fet reviure un debat encara no resolt:, equiparant-los als facultatius que ja han acabat la formació.Diversos metges residents han explicat acom s'han vist obligats a treballar com a un facultatiu més durant els dies de protesta laboral. Un fet que queda encabit entre el rebuig absolut del sindicat, que insisteix que, i la interpretació que fan el Departament d'Empresa i Treball i els hospitals grans, que mantenen aquest recurs per a les jornades de vaga. Els afectats, a més, denuncien que s'han trobat amb la manca de comunicació formal d'aquestes obligacions laborals.Aquestes crides als MIR per cobrir els serveis mínims s'han produït almenys a. També al, però en aquest cas els professionals detallen que sí que han rebut la notificació formal i individualitzada. Sigui com sigui, la majoria d'aquests metges residents -que fan quatre anys de formació amb presència als centres sanitaris i renuncien a una part de sou que els pertocaria a canvi de l'aprenentatge que reben a l'hospital- volien anar a vaga. Ells, com tants altres treballadors de la sanitat, pateixen les conseqüències de la pressió assistencial. Molts d'ells, però, no ho han pogut expressar a peu de carrer."Tots els que estem rotant a urgències teníem clar que", diu Ona Cano, resident de segon any a l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell, especialitzada en oncologia però inclosa dins les rotacions del servei d'urgències. Aquest dimecres ha hagut de treballar de 8h a 16h, i aquest dijous, haurà de repetir. "La llista oficial dels que havíem de treballar no l'hem tingut, igual que no hem rebut cap comunicació individual. Ara bé,", expressa Cano a aquest diari.La seva situació no és excepcional. Un metge resident de l'Hospital de Bellvitge, si bé no fa referència a cap coacció expressa, apunta que tampoc han rebut cap mena de comunicació individualitzada que expliqués qui havia de serveis mínims. "Tots els residents d'urgències hem anat a treballar. Ningú s'ha atrevir a no anar-hi.que hi puguin haver", informa aquest treballador que demana anonimat.Els arguments dels residents tenen a veure amb l'experiència dels últims anys. En alguns casos, s'han trobat amb victòries judicials després que els convoquessin com a serveis mínims que no estaven prou justificats. Un exemple ésdel maig passat que va condemnar el Consorci Hospitalari de Vic, en la qual esde les treballadores. Arran d'això, i de l'acord de sortida de la vaga dels metges residents, del setembre de 2020, en què s'estipulava que "el personal resident no cobrirà llocs de treball estructurals", el sindicat Metges de Catalunya s'havia fet fort en la defensa del dret a vaga dels MIR. Tant és així que el mateix secretari general de l'agrupació laboral, Xavier Lleonart, signava un document que explicitava queespecialment en urgències perquè aixó ho contemplava el reconeixement, per part de Salut, que "no són personal estructural".Hi aprofundeix Sergio Morelló, delegat sindical de Metges de Catalunya del personal MIR, que ho exemplifica. "El nostre contracte és de personal formatiu. I això es veu en el dia a dia.. Així està estipulat", afirma el representant dels residents. Els metges adjunts són el personal facultatiu que ja ha acabat la formació i forma part de la plantilla estructural dels centres sanitaris.A més, Morelló denuncia manca de rigor per part dels hospitals, en la convocatòria dels residents. "on s'estan duent a terme aquestes obligacions a residents", puntualitza. De fet, s'apunta el mateix Morelló, hi ha centres, com Can Ruti, on s'hauria arribat a anunciar els treballadors de serveis mínims amb un fulletó físic penjat en un tauler.A l'altra banda de la gestió sanitària, la visió és contraposada. Alguns dels hospitals que han pres aquesta decisió, com l', reconeixen la realitat formativa dels MIR però creuen que no s'han de fer distincions pel que fa als serveis essencials durant una vaga., expressen fonts oficials de l'hospital. De fet, arriben a assegurar que es va fer una consulta amb el mateix sindicat mèdic, i que es va validar la inclusió dels residents en els serveis mínims.Si bé hospitals com el Taulí no han donat cap justificació, altres com l'Hospital de Bellvitge o la Vall d'Hebron s'han encomanat a les explicacions del Departament de Salut. Al seu torn, fonts de la conselleria pilotada per, l'objectiu principal de la vaga sanitària, es remeten a l'ordre que delimitava els serveis mínims en els requeriments essencials.remarquen des de Salut.L'altre departament de la Generalitat implicat, en aquest cas Treball, furga en la idea que les indicacions dels serveis mínims ja es van presentar sense fer cap distinció entre els diferents facultatius., resumeixen des de la conselleria dirigida per. Igualment, plantegen que si són metges convocats a la vaga, pel mateix motiu, han de ser poder cridats als serveis mínims perquè formen part del col·lectiu de treballadors habitual. A més, es remarca que hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que avalaria que els MIR no quedin exclosos d'aquests delimitació dels serveis essencials. Fonts de Metges de Catalunya reconeixen que en alguns supòsits sí que està acceptat que hi els residents s'incloguin en aquests serveis mínims, però recorden que s'han de justificar especialment bé i que no poden tenir la mateixa consideració que la resta de metges.Per contra,es fa cap menció a les reclamacions per. Mentrestant, metges residents de tot el país han anat a treballar aquest dimecres amb un sentiment contraposat. D'una banda, no han dubtat a complir la seva obligació com a servei essencial. D'altra banda, han fet constar el seu descontentament amb la manera de gestionar-ho per part dels centres sanitaris i amb la contradicció respecte als acord previs. "La resposta que hem trobat: tothom es renta les mans", lamenta un dels doctors en formació.El tema, però, no s'acaba aquí. Fonts de Metges de Catalunya reivindiquen que el sindicat manté la pressió sobre aquest debat. Així, després d'haver reclamat pels serveis mínims plantejats per Treball i haver demanat mesures cautelaríssimes, que han estat rebutjades, ara han aconseguit queconcreten des del sindicat. Una discussió, doncs, que pot marcar la segona tongada de la protesta sanitària, convocada per als dies 1, 2 i 3 de febrer.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor