Gastes massa paper higiènic? Aquest és el senzill truc per estalviar-ne

Elva ser un dels productes més perseguit durant la. El temor per una possible escassetat d'allò més essencial va col·lapsar els supermercats de carrets de la compra amb desenes de rotlles de paper higiènic. Precisament per aquesta por, molta gent va optar per evitar gastar-ne massa.La realitat és que el consum de paper l'hauríem de reduir en general i no perquè irrompi cap. En primer lloc, per estalviar a les nostres butxaques en aquest context deen el qual ens trobem. A banda, el consum descontrolat de paper no fa cap favor al medi ambient, per la qual cosa és adient utilitzar-lo de manera responsable.Per aconseguir-ho, un delsmés senzills és aixafar elde paper higiènic abans de col·locar-lo en el suport habitual prop del. El motiu? D'aquesta manera aconseguirem que duri més perquè serà més complicat girar el rotlle. Així, evitarem treure més paper del necessari. Un altre mètode vàlid pot ser dosificar les quantitats de paper higiènic tallant els trossos.

