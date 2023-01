Espanya també enviarà tancs Leopard a Ucraïna... després de reparar-los

Són. Funcionen amb dièsel, són fàcils de proveir i de reparar. Amb un canó de 120 mm i dues metralladores, el seu blindatge es considera difícil de batre i serien ideals per penetrar en zones avui ocupades per. Per això, els aliats occidentals els envien a, davant l'amenaça d'una ofensiva final de. L'Estat espanyol també. Això sí, abans haurà de reparar-los.El govern deenviaràa Ucraïna en línia amb la decisió presa per. Fonts de l'executiu insisteixen que l'enviament d'equipament es farà en coordinació amb la resta d'aliats de l'i de la. A més, Espanya també oferirà ensinistrament en l'ús dels tancs. Si bé, els tancs operatius es quedaran a. Els que es destinaran a Ucraïna són els que en aquests moments estan "", com va advertir la ministra de Defensa, Margarita Robles Encara no s'ha concretat quina serà l'aportació exacta que faci Espanya i es rebutja que la qüestió hagi de rebre el vistiplau del Congrés. El ministre de Presidència,, ha reiterat en roda de premsa aquest dimecres a la cambra baixa que l'Estat actuarà conjuntament amb els aliats occidentals i ha fet seva la confirmació de la titular de Defensa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor