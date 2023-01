Twitter acomiada el 80% de la plantilla a l'Estat: només queden 5 treballadors

ha materialitzat aquest dimecres la intenció de desprendre's de la major part de la plantilla a l'Estat i. Concretament, 24 de les 29 persones que tenia a sou i ja només en queden 5. L'empresa encapçalada perdes de fa tres mesos i mig ha tancat l'oficina a Madrid i ha dut a terme un, en el marc d'un agressiu pla d'ajustament.Els treballadors dehan celebrat en declaracions a El Confidencial que ha hagut de ser Musk qui firmés personalment els acomiadaments, tal com obliga la llei a partir d'un cert nombre de treballadors. No han marxat amb les butxaques buides, ja que la xarxa social ha hagut d'acabar cedint a les seves pretensions i els ha pagat unaNo és la situació que han viscut els seus companys delsi el, on els processos d'acomiadament han acabat als tribunals. Twitter tenia pressa per acomiadar els seus treballadors. Si ho feia abans de l'1 de febrer, com és el cas de l'Estat, l'obligació de pagar les, accions, als seus assalariats quedava anul·lada completament.Les retallades no seran innòcues i afectaran la infraestructura de Twitter i als centres de dades que sostenen el seu funcionament. Experts consultats pel The Washington Post han analitzat quei els usuaris quedaran més exposats davant la manca de regulació dels continguts.

