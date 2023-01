Per què la ciència aconsella abandonar els fogons de gas?

La televisió de pantalla plana ha deixat en el passat les de tub. Els smartphones, els mòbils de tapa.i la resta del món s'enganxa sense dubtar-ho als seus avenços. Per aquesta regla de tres, elsestan abandonant a poc a poc les cuines catalanes, on s'estan instal·lant vitroceràmiques o cuines d'inducció. En aquest cas, però,Una cuina de gas és unai, si no s'empra l'extractor -alguns d'aquests gasos no fan olor-, les substàncies es queden a l'aire i són inhalades per les persones. Un article a l'International Journal of Epidemiology de lava estipular el 2013 que elemès pels fogons de gas incrementa en un 42% el risc de patir asma i dificultats respiratòries pels nens.Les cuines de gas també emeten, segons un estudi del 2022. Si es crema, només produeix diòxid de carboni i aigua, però l'1,3% no es crema. En aquest cas, s'allibera com un gas contaminant. La majoria de vegades, quan els fogons estan apagats. I per si no fos suficient, els extractors només en poden aspirar el 70%.

