El papa Francesc, sobre l'homosexualitat: «No és un delicte, però sí pecat»

Nova polèmica del. Ara, en considerar queés "". Així ho ha afirmat durant una entrevista amb l'agència Associated Press en què també ha apostat per l'presents en molts països."Ser homosexual, però sí que és pecat", ha dit el Papa, subratllant la necessitat de "diferenciar" entre pecat i delicte. "També és pecat la falta de caritat amb els pròxims", ha afegit, a tall d'exemple.En l'entrevista, Francesc admet que alguns bisbes catòlics donen suport a lleis discriminatòries o que criminalitzen el col·lectiu LGTBIQ. En aquest sentit, el Papa els insta a iniciar un. "Han de mostrar tendresa, com la que té Déu amb cadascun de nosaltres", ha dit.I és que hi ha 67 països que actualment encara penalitzen les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe, segons The Human Dignity Trust, 11 dels quals amb pena de mort inclosa. El papa Francesc considera "injustes" aquestes lleis i assegura que l'Església catòlica ha de treballar per abolir-les. Tot i demanar l'eliminació d'aquestes lleis discriminatòries, però, elha qualificat d'"" les

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor