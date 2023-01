Un gos mata el seu amo d'un tret per l'esquena als Estats Units

Tragèdia inesperada als. Un home deha mort després que el seuli disparés un tret per l'esquena de manera accidental. Els fets han passat quan l'home conduïa la seva camioneta i portava l'animal als seients del darrere. Llavors, la mascota hauria trepitjat de manera involuntària unque hi havia prop seu, enviant lajust on hi havia el conductor.Segons han explicat autoritats locals, al voltant de les 9.40 hores del matí del dissabte passat, l'home i el gos viatjaven per una carretera rural al sud de la ciutat de. En arribar al lloc dels fets, lava trobar l'home al seient davanter sense senyals de vida. Malgrat que elsvan intentar reanimar la víctima, va ser declarat mort al lloc dels fets.L'autòpsia ha revelat que l'home, d'uns, va perdre la vida arran de l'impacte d'una bala del rifle. La investigació també apunta que la víctima era unque, en el moment de la tragèdia, es dirigia cap a una zona deperquè portava equipament per aquesta pràctica. Per aquest motiu, es creu que viatjava armat i amb la companyia de l'animal.

