Una quarantena de policies espanyols, a punt de judici per les càrregues de l'1-O

El jutge deque investiga la violència policial delde l'ha tancat la instrucció després de cinc anys d'investigació i ha deixat 45 agents de la Policia Nacional a les portes del judici. Ara, les acusacions i les defenses hauran de presentar els escrits respectius i s'obrirà judici oral contra aquests agents per la violència policial durant la jornada del referèndum., instructor del cas, també ha decidit que quedi arxivada la investigació per uns altres 20 policies que van participar del dispositiu per intentar aturar la celebració de la votació a Barcelona.En la interlocutòria, de 69 pàgines, el jutge diu que els fets pels quals s'envia a judici els agents poden ser un delicte de lesions, però no descarta que puguin ser també delicte de tortures, i insta les acusacions a determinar-ho en els escrits de qualificació que, com correspon, l'instructor no pot "limitar ni condicionar". La investigació s'ha centrat en una dotzena de centres de votació de Barcelona, on es van produir les càrregues policials paradigmàtiques de l'1-O, com ara l'escola Ramon Llull, l'Institut Jaume Balmes o l'Institut Pau Claris, entre molts altres punts.El jutge fa un repàs exhaustiu de les víctimes que han declarat durant la instrucció, que s'ha allargat més de cinc anys gràcies al paper fonamental d'Irídia davant el poc interès de la Fiscalia, que de fet va demanar ja fa anys arxivar la causa contra tots els agents, decisió que l'instructor va rebutjar. Des d'Irídia, que exerceix la representació de diverses víctimes, s'ha valorat positivament la resolució judicial.En la interlocutòria, el jutge acorda apartar de la causa la Generalitat de Catalunya, ja que "no té legitimació en qualitat de perjudicada per aquests fets" per exercir d'acusació particular, igual que ja va passar amb l'Ajuntament de Barcelona. Alhora, també aparta del procediment el Sindicat Professional de la Policial, perquè no hi ha cap ciutadà particular imputat per cap delicte. Ara, les parts poden presentar recurs contra aquesta interlocutòria.

