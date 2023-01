Ball de xifres en el seguiment de la vaga de salut i educació

Dos sanitàries, en la manifestació d'avui Foto: Adrià Costa

Els taxis, també en vaga

Els taxistes comptabilitzen 'més de 2.000' vehicles en vaga al centre de Barcelona



Informa @davidcobo_ https://t.co/pblpFZyIWB pic.twitter.com/P01TMWRV8X — NacióDigital (@naciodigital) January 25, 2023

Què demanen els metges i els professors?

Les peticions dels metges

Les reclamacions dels mestres

pel que fa a les dades de seguiment de la vaga dels serveis públics d'educació i salut de Catalunya . En una jornada on han coincidit les aturades de professors, metges i taxistes (especialment a Barcelona),ha afirmat que l'aturada ha tingut un seguiment en el torn de matí del 17,5% dels facultatius i del 0,8% de la resta de personal, segons han comunicat el 47% de les entitats proveïdores al Departament de Salut. Ho han explicat a través d'un comunicat, on també han admès que el 33,5% dels facultatius que treballen als CAP han secundat la vaga. Aquestes xifres xoques amb les que facilita, que assegura que el 75% dels facultatius han donat suport a la vaga i no han treballat aquest dimecres.. El Departament d'Educació ha xifrat en un 7,48% el seguiment de la vaga de personal docent funcionari, interí i laboral de l'ensenyament públic que depèn de la conselleria i del Personal d'Administració i Serveis (PAS). És una dada que recull estadístiques fins a les 10 del matí. Aquest seguiment correspon a la informació que li han reportat el 64% dels centres de tot el país.Pel que fa a les manifestacions, laha xifrat en 8.000 la marxa que ha convocat el sindicat Metges de Catalunya entre eli l'. Per contra, la mobilització convocada pels sindicats educatius i la Mesa Sindical de Sanitat i que va dealha aglutinat 5.300 manifestants segons les xifres de la policia de la capital catalana.Precisament des del Parlament, el conseller, ha defensat que des de la conselleria han fet "tots els possibles" per evitar la vaga que finalment han convocat la majoria de sindicats aquests dimecres i dijous. En la seva intervenció, el conseller ha defensat que s'han revertit la majoria de retallades i ha reconegut que queden "dos serrells" però que estan programats durant el 2023 i el 2014 en la darrera proposta plantejada als sindicats.La consellera de la Presidència,, ha assegurat des de la cambra catalana que el Govern es fa seves les reivindicacions de les persones que es manifesten i ha defensat que cal "reforçar els serveis públics". Per fer-ho, en el marc de la sessió de control del ple del Parlament, Vilagrà ha demanat als grups que aprovin els pressupostos. "Per millorar serveis públics cal prendre partit", ha respost a la diputada de la CUP Dolors Sabater.Elsaparcats entre la plaça de Tetuan i el carrer d'Entença, al llarg i ample de la Gran Via de Barcelona, una hora després d'haver iniciat una protesta laboral que durarà fins a les 14 h. "Això ja és més que suficient", ha apuntat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, i ha anunciat que al voltant de dos quarts de dotze es farà l'assemblea, a la cruïlla entre Gran Via i el passeig de Gràcia, per decidir si es mobilitzen els centenars de taxistes a algun punt de protesta presencial, més enllà de la plantada de vehicles.portaveu de la principal associació del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona,ha titllat com a "èxit" l'aturada laboral de 10 h a 14 h que el sector protagonitza aquest matí i que va acompanyada del bloqueig del centre de la capital catalana, amb la plantada de cotxes a artèries com la Gran Via o el passeig de Gràcia.Cadascú té els seus motius, però, en tot cas, que tres serveis prou essencials convoquin aturades a la vegada es tradueix com una mesura de pressió enorme cap al Govern, que ha fracassat en els intents durant mesos d'evitar que les vagues s'acabessin produint. La demora en la tramitació dels pressupostos, amb unes negociacions que s'estan allargant, tampoc ajuda a calmar el sector públic. Els comptes ja corren el risc de no entrar en vigor el primer trimestre de l'any si el Govern i el PSC no assoleixen un acord immediat.Pel que fa als metges, representats pel sindicat Metges de Catalunya —el majoritari entre els facultatius— es mobilitzen per la pèrdua de professionals per diversos fronts —jubilacions, èxode a l'estranger, traspàs a la privada o renúncies— i l'impacte de la sobrecàrrega de feina en l'atenció a la ciutadania. Si bé en un inici el Departament de Salut va celebrar que es donessin dos mesos en la convocatòria de la vaga per arribar a un acord, aquest no s'ha acabat produint. De fet, la setmana passada el conseller Manel Balcells va defensar que el sistema sanitari és d'"excel·lència" i va recordar als metges que els recursos "són els que són".Els sindicats educatius faran vaga després de mesos de negociacions sense èxit amb el Departament d'Educació. La nova mobilització es produeix després de la sobrecàrrega arran de la necessitat de refer horaris per facilitar les noves incorporacions, a mig curs, per fer efectiva la reducció de l’hora lectiva. Per altra banda, es demana un pacte d'estabilitat del personal interí i que es faci un concurs restringit per a aquest col·lectiu, a banda de reduir el percentatge d'interins als centres. Queda pendent també negociar un calendari per revertir la resta de retallades, punt que va quedar fora de l' acord del setembre . En aquest sentit, els sindicats demanen augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB català, equiparar els sous dels professors de formació professional i poder reduir en dues hores lectives l'horari dels docents majors de cinquanta anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor