Els taxistes bloquegen el centre de Barcelona amb «més de 2.000» vehicles

Els taxistes comptabilitzen 'més de 2.000' vehicles en vaga al centre de Barcelona



Elsen vaga han comptabilitzat "més de 2.000 taxis" aparcats entre la plaça de Tetuan i el carrer d'Entença, al llarg i ample de lade, en la protesta laboral que ha començat a les 10 del matí i durarà fins a les 14 hores. "Això ja és més que suficient", ha apuntat el portaveu d', i ha anunciat que al voltant de dos quarts de dotze es farà l'assemblea, a la cruïlla entre Gran Via i el, per decidir si es mobilitzen els centenars de taxistes a algun punt de protesta presencial, més enllà de la plantada de vehicles.Els taxistes han iniciat la seva protesta de quatre hores, en ple conflicte obert amb l'administració perquè es posin més límits a les grans plataformes, amb un bloqueig al centre de Barcelona. Tot plegat ha d'acabar amb una trobada dels treballadors, que no descarten cap acció de protesta, com podria ser tallar leso anar al. "L'assemblea decidirà què fem", exposa, d'Élite Taxi. Durant la seva acció, els taxistes també han apostat per mantenir el carril del bus obert en les vies que han col·lapsat. "Peri pel pas del transport públic", exposa la membre de l'associació majoritària del taxi.Tito Álvarez ha titllat com a "" l'aturada laboral. L'acció és un moviment de pressió a l'administració perquè les VTC que circulin sense llicència siguin multades, però també un advertiment al futur del taxi, davant la irrupció d'aplicacions d'intermediació com. En aquest sentit, Álvarez ha advertit que "si aquestes empreses segueixen creixent i es carreguen la tarifa regulada, passarà el que està passant a. Hi haurà conductors més precaritzats i tarifes dinàmiques". Amb tot, pròximament decidiran en assemblea si es mobilitzen en algun punt de Barcelona, per evidenciar la seva indignació.

