Què fer aquest cap de setmana: 28 i 29 de gener

Què fer aquest cap de setmana a Barcelona?

Torna el BarnaSants

Més música al Guitar BCN

"Terra Baixa" al TNC

Amaia fa parada a Barcelona

BSO de Disney, en directe

Què fer aquest cap de setmana a la resta de Catalunya?

Si no tensi no saps què fer aquest, aquesta és la teva oportunitat per prendre nota d'algunesque es fan ai arreu del territori aquest divendres, dissabte i diumenge. Hi ha activitats per a tots els gustos i butxaques, des d'exposicions o obres de teatre, a mercats, festes i concerts. Només has de buscar la teva (o teves)!El darrer cap de setmana de gener, marcat per les baixes temperatures hivernals que ens han acompanyat els darrers dies, ve ple d'activitat a la capital catalana. Des de festivals de música a mercats d'antiguitats o gastronòmics, la setmana acaba amb un bon gruix d'activitats per a totes les edats.El festival de música BarnaSants arriba enguany a la seva 28a edició carregada de concerts. Més de 50 actuacions retran homenatge a les orquestres de festa major dels anys 70 i al cantautor xilè Victor Jara. En l'edició d'enguany, Cuba és el país convidat, però també hi participaran artistes d'Argentina, Colòmbia, Xile, França i Itàlia. El teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat serà l'encarregat d'inaugurar el festival el divendres 27 de gener a les vuit del vespre amb l'espectacle d'Orquestres per la Llibertat.Els amants de la música tenen una altra cita. Elinaugura aquest divendres 27 la seva edició número 34 amb un concert de Pasión Vega. Serà al Palau de la Música Catalana a les nou de la nit en una actuació que recorre el mapa sonor de Federico García Lorca pels camins de la música i la paraula. Cançons i poemes recordaran que, encara que el matessin i callessin la seva veu, sempre hi ha un Lorca sonoro que ressonarà als ecos de la memòria.Eld'Àngel Guimerà aterra alaquest cap de setmana. Ho fa de la mà de Pablo Ley i Carme Portaceli, que han fet una nova versió del punt central del cànon teatral contemporani. Més fresc, més jove i nou, el clàssic dels clàssics canvia de bàndol per sorprendre els espectadors. L'obra es pot gaudir de dijous a dissabte i fins al 26 de febrer.Guanyadora d'Operación Triunfo i representant a Eurovisió,continua consolidant la seva carrera musical amb el seu segon àlbum "Cuando no sé quién soy". I Barcelona també podrà escoltar una de les cantants més lliures dels darrers anys amb dos concerts a. El darrer, aquest diumenge 29 de gener a les 21h.Ets un melancòlic de lesde les pel·lícules de? Cap problema, tenim la solució. Aquest cap de setmana els'impregnarà de la màgia de Disney amb doble funció de la Franz Schubert Filharmonia a les 12 del migdia i a les 17.30 hores.







