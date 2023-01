Els condemnats d'ERC per l'1-O neguen la malversació greu i avisen de recursos a Estrasburg

ERC veu un "cop d'estat de l'alta judicatura"

ERC ja ha fet arribat al Tribunal Suprem els escrits d'per demanar l'absolució immediata per l'1-O d'acord amb el nou codi penal, que va entrar en vigor fa un parell de setmanes. Els advocats dels quatre dirigents republicans neguen que es pugui aplicar un delicte de desordres públics -com demana la Fiscalia- ni tampoc malversació greu, com ja ha començat a apuntar el jutgeen el cas dels exiliats. Les defenses consideren, per tot plegat, que hauria de quedar extingida la responsabilitat penal dels quatre condemnats, concretament se'ls hauria d'extingir la pena d'inhabilitació que continua vigent després dels indults. Aquest dimecres, els advocatshan detallat els arguments jurídics dels escrits presentats al Suprem.Si el Suprem no aplica la interpretació més favorable de la llei o si no s'extingeix del tot la condemna,, també en la línia del que s'està defensant a Estrasburg. Qualsevol decisió, però, es prendrà en el marc d'una estratègia general tenint en compte tots els represaliats i en aquest sentit no han concretat si hi haurà recurs en cas que la sentència acabi aplicant una malversació atenuada, castigada amb fins a quatre anys de presó i sis d'inhabilitació. Aquest tipus delictiu, introduït amb la reforma del codi penal, no es pot aplicar al cas de l'1-O segons Llarena i la Fiscalia, que opten per la modalitat més greu. En tot cas, la decisió que prengui el Suprem es podrà recórrer."La revisió de la sentència tindrà recurs al Suprem, al Constitucional i a Estrasburg", ha detallat Van den Eynde. Pels condemnats que només tenen sedició, l'escenari sembla més favorable, però en tot cas ERC ha assegurat que no s'ha plantejat encara si algun dels condemnats per l'1-O es presentaran a les eleccions. "No és una solució per a ningú, volem que beneficiï a tots els represaliats", ha afirmat Marta Vilaret, vicesecretària general de Lluita Antirepressiva. Per ara, no s'ha decidit, i dependrà també de la celeritat del Suprem.perquè Manuel Marchena revisi la sentència.Els lletrats sostenen que la sedició s'ha derogat i, per tant, s'ha d'extingir la responsabilitat penal en els condemnats per aquest delicte. En el cas de Forcadell, se li hauria d'extingir tota la pena perquè només està condemnada per aquest delicte. Arderiu ha detallat, també, perquè no apliquen els desordres públics. "Tant els bens jurídics protegits com les finalitats dels dos delictes són completament diferents, es vulneraria el principi acusatori, i se'ns aplicaria un delicte nou diferent de l'antic delicte de desordres públics que no es va jutjar al judici del procés", ha dit l'advocada, que ha recordat que en la revisió de condemna no es poden modificar els fets provats, que parlen de sedició i no parla ni de violència ni intimidació. "", ha reblat l'advocada.L'altre delicte que pesa sobre els condemnats és el de la malversació. Van den Eynde ha denunciat una manca de separació de poders i ha dit que l'exposició de motius de la reforma del codi penal és "diàfana" pel que fa a la voluntat del legislador a l'hora de canviar la llei. "Es vol revertir la reforma del PP de 2015", ha dit l'advocat. En aquesta situació, la resposta de Llarena amb la malversació és "contrària a la voluntat del legislador". Des del punt de vista tècnic, Van den Eynde ha dit que les conductes provades a la sentència són d'administració deslleial, i no es fa menció de l'ànim de lucre. Ara, el nou codi penal estableix que hi ha d'haver ànim de lucre per a la modalitat més greu. "", ha remarcat, i ha insistit que no es pot posar al mateix sac la corrupció amb destinar fons públics a un referèndum."Només alterant els fets provats i la interpretació de la llei es podria dir que els fets del procés encaixen en la malversació", ha dit l'advocat. Per això volen que es revisi la sentència i s'extingeixi tota responsabilitat, perquè tampoc encaixa en la malversació atenuada. "No és aplicable en la modalitat atenuada, perquè les conductes de l'1-O poden quedar fora del dret penal i proposem que no se sancioni de cap manera", ha reblat l'advocat. Hi ha un encaix formal en les modalitats atenuades, però les defenses "proposen arguments" perquè tampoc es pugui aplicar aquest tipus. "", ha explicat l'advocat.La vicesecretària de Lluita Antirepressiva d'ERC,, ha defensat que la reforma del codi penal era "imprescindible" per protegir els drets fonamentals a l'Estat i lluitar per la independència "en millors condicions". "La interpretació del Suprem en el cas de l'1-O perjudica tota la dissidència política", ha dit, i ha reiterat que amb la nova llei no es podrà condemnar ningú per sedició. Vilaret ha reivindicat l'èxit de la negociació política davant d'aquells -el govern espanyol, però també Junts- que deien que no tindria cap recorregut. "El temps ens dona i ens donarà la raó: la sedició s'ha derogat i no ha estat substituït per cap altre delicte", ha dit la dirigent d'ERC. Pel que fa a la malversació, Vilaret ha argumentat que la reforma s'ha fet per tal de revertir les reformes ad-hoc que va fer el PP contra l'independentisme l'any 2015.ERC considera, doncs, que la sedició està derogada i no poden ser substituïts pels desordres públics, com sosté també Llarena. Amb la malversació hi ha més problemes, però de moment el Suprem continua perseguint per la modalitat més greu. "És un cop d'estat de l'alta judicatura espanyola contra el legislatiu i l'executiu", ha afirmat la dirigent independentista. Amb la interpretació de Llarena i la Fiscalia, la judicatura obvia la reforma del delicte de la malversació. "que està trencant les costures del règim del 78", ha reblat Vilaret, i per això ha garantit que ERC persistirà en la negociació per assolir l'amnistia i l'autodeterminació. "Estem tocant les tecles correctes", ha refermat.Demanar l'absolució, diu ERC, no és incompatible amb la via europea i del. Jordi Cuixart i els presos de Junts han rebutjat demanar la revisió de la sentència per centrar-se, diuen, en els recursos a Estrasburg. "Els recursos a Estrasburg no perden l'objecte, les dues vies són compatibles", ha dit Vilaret, que ha recordat que el fet que l'Estat hagi reconegut que no es van respectar drets fonamentals en la condemna de l'1-O ajuda en els recursos al TEDH.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor