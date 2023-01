No és problema del teu mòbil ni del teu ordinador: cau a nivell mundial Microsoft, Skype i Outlook

provoca una caiguda a nivell mundial aquest dimecres al matí, generant problemes en múltiples serveis del gegant tecnològic. Productes de la seva propietat comes veuen afectats a tot el planeta per aquesta caiguda. Els sectors més afectats són el de les empreses, principals usuaris de la majoria dels productes de Microsoft que afecten en el funcionament del dia a dia en qüestions laborals.Estan(que es retornen rebotats) ni, fins i tot, jugar als videojocs que ofereix en línia la consola Xbox, en el seu servei Live.especialista a recollir les queixes i els informes d'errors que els faciliten els usuaris, recull problemes des de primera hora del matí, a les 9:00h. Fins ara es veuen afectats els serveis de Microsoft a Espanya, Japó, Austràlia, Regne Unit i l'Índia, entre altres regions.per intentar posar-hi solució., encara que no ha donat detalls sobre quins aspectes tècnics són els que ho provoquen ni quants usuaris es veuen afectats, ara mateix, per la caiguda dels seus serveis. "Estem revisant la telemetria per determinar els propers passos de solució de problemes", han escrit en un comunicat a través de les seves xarxes socials.

