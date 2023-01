Metges residents, obligats a cobrir els serveis mínims tot i ser personal en formació: «És injust»



La mobilització dels sanitaris que reclamen canvis immediats en la gestió del sistema català de salut ha estat massiva i la indignació ha quedat palesa. Tanmateix, no hi ha anat tothom que voldria. Una part dels equips professionals han estat convocats com a serveis mínims i han hagut de treballar, en especial a urgències, on es requeria cobrir el 100% del servei habitual.