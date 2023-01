Un delsa qui l'Audiència de Lleida va rebaixar la pena aplicant la llei del “només sí és sí” va sortir dilluns de la presó . Així ho ordenava la mateixa Audiència en la interlocutòria en què lila pena imposada l'any 2010 per dos intents d'agressió sexual a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència. Aquesta resolució es pot recórrer al TSJC.del Departament de Justícia va activar el protocol acordat des del 2009 per a casos com aquest en què consideren que l'intern no està rehabilitat i que presenta un risc de reincidència alt i es va informar a. És la Fiscalia qui decidirà si se li aplica alguna mesura de control.Tot i que l'Audiència va mantenir intacta la(3 anys), li va reduir les penes per les dues agressions sexuals en grau de temptativa dels 12 als 6,5 anys, imposant-li 1,5 anys de presó per una i 5 anys per l'altra. En aquest cas, l'home,., va cometre la primera agressió el 29 de juny de 2008 al barri de Pardinyes de Lleida, quan va seguir una menor fins al por­tal de casa seva, la va agafar pel coll i la va fer caure a terra. Va acabar fugint quan la mare de la noia va sentir els seus crits i va sortir.El segon atac va tenir lloc el 28 de juliol del mateix any, a la. En aquest cas, l'agressor també va seguir la víctima fins al portal de casa seva i, agafant-la pel coll, la va obligar a baixar a l'aparcament de l'edifici. Allà la va obligar a despullar-se i va intentar agredir-la sexualment., va fugir en sentir uns sorolls, però abans va agafar la víctima pel coll i li va estrènyer fins que es va desmaiar, a banda de robar-li els diners que duia a sobre.

