Mor als 60 anys Mònica Miquel, exalcaldessa de Cubelles i exdiputada del Congrés

⚫️ Lamentem comunicar el traspàs de la Sra. Mònica Miquel i Serdà, ex Alcaldessa de Cubelles entre els anys 1999-2000 i 2011-2015.



L’Ajuntament de Cubelles vol traslladar el seu més sincer condol a la família i amics de la Sra. Miquel.



DEP pic.twitter.com/8MQXifYzGs — Ajuntament de Cubelles (@ajcubelles) January 24, 2023

Ha mort aquest dimarts als 60 anys l'exalcaldessa dei exdiputada alperper Catalunya,, segons ha confirmat l'Ajuntament del municipi. Nascuda el 18 de novembre del 1962 i llicenciada en, va ser batllessa en dos períodes, entre el 1999 i el 2000 -la primera dona a ostentar el càrrec- i entre el 2011 i el 2015.En el primer període, l'any 2000 va haver de deixar el càrrec per una. Després del segon període es va retirar de la vida política municipal. Es dona el cas, però, que fa una setmana va anunciar que hi tornava com ad'una de les candidatures als propers comicis locals.L'any 1994 va fundar Iniciativa per Cubelles dins d'Iniciativa per Catalunya, i un any més tard va ser escollidadel consistori i consellera comarcal del. També havia tingut trajectòria a la política estatal. L'any 2003 va substituira l'escó del Congrés dels Diputats, on seria portaveu titular de lafins a l'abril del 2004.En una piulada a Twitter, l'Ajuntament ha traslladat ela la família i amics de la finada. El consistori ha anunciat que decretarà dos dies deoficial en els quals les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal.

