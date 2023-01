Aragonès convida sense èxit Illa a tancar ja l'acord de pressupostos

Sense avenços en les negociacions

Les conseqüències de la cimera amb Macron

La sessió de control d'aquest dimecres només ha servit per constatar el bloqueig que viuen els pressupostos de la Generalitat per al 2023. L'intercanvi entre el presidenti el primer secretari del PSC,, ha estat clarificador en aquest sentit. Mentre Aragonès ha convidat Illa a tancar ja l'acord, el dirigent socialista ha remarcat que cal que el Govern accepti els plantejaments ja exposats -, ampliació de l'aeroport del, entre d'altres carpetes que es van tancant i obrint en funció de l'estat de la negociació- si el president no vol explorar altres socis per tenir els comptes aprovats. "Si no accepta aquesta proposta, haurà de buscar altres suports", ha posat de manifest el primer secretari dels socialistes catalans.Illa ha assenyalat que governar és "difícil" i "complex". "Convé tenir un rumb, una orientació, un projecte. Cal. I va bé, molt bé, tenir el suport sòlid d'un partit ordenat i convençut de governar Catalunya", ha remarcat el cap de files del PSC. "Crec que no compta amb cap de les tres coses, per això vull construir una alternativa. L'objectiu ha de ser avançar, prosperar, tirar endavant. Posarà Catalunya en marxa? Com pensa fer-ho?", ha preguntat Illa. Aragonès li ha dit que, i que s'està avançant "amb totes les eines". "No sóc partidari del tot o res, sé que la política implica negociar i cessions mútues. Hem donat mostra d'aquesta voluntat. El projecte de pressupostos és molt important. Incorpora una millora de la inversió pública i de tots els serveis públics. Hem de poder posar tots els recursos en mans de la ciutadania. El convido a tancar un acord el més aviat possible", ha remarcat Aragonès."El país està al ralentí", ha constatat Illa. "I, sobre els pressupostos, sap què pensa el meu grup. La nostra proposta és de mínims, la vam fer el 28 de desembre i som a 25 de gener. Si no accepta aquesta proposta, haurà de", ha subratllat el cap de files del PSC. "Catalunya té moltes dificultats però no va al ralentí. Si no hem portat els comptes al Parlament, és perquè estem treballant l'acord previ. Si ens hi posem, si posem per davant els interessos de país, podem tenir una entesa que serà bona per una ciutadania", ha apuntat Aragonès en l'última intervenció davant de la sessió de control.La "debilitat" del Govern i el "retrocés" en clau nacional, a banda de la gestió socioeconòmica, han centrat la intervenció d', president del grup parlamentari de Junts. "És l'executiu més dèbil de la història. Han perdut un centenar de votacions i no fa respectar com pertoca la presidència de la Generalitat", ha diagnosticat Batet. "Com pensa continuar governant?", ha rematat el dirigent de Junts. "Vostès van emprendre el camí de la fugida de les responsabilitats i admeten que els seusno serveixen", ha apuntat el president en la resposta, que ha retret a Junts haver desitjat una "tutela" per part de sectors de l'independentisme pel que fa a la institució que lidera. "Demanen pressupostos: posin-se a negociar. Els hem demanat reunions durant setmanes, i obteníem silenci per resposta. Tenim l'oportunitat de poder-ho. Els estenc de nou la mà", ha dit. Això ha enervat Batet, que ha definit Aragonès com a "sucursalista" anar a buscar el PSOE pels comptes catalans i per la manera com estan negociant amb els socialistes. "No són de fiar,i no governen pel conjunt del país. Rectifiqui", ha resumit., cap de files dels comuns, ha definit l'acord amb el Govern pels comptes com una "molt bona" entesa en termes de Salut. En aquest sentit, li ha demanat a Aragonès que desplegui ja aquesta part de l'acord a través d'un decret llei. El president ha reclamat que el que cal és que el pressupost "s'aprovi sencer". "Dilatar en el temps l'aprovació dels comptes no provoca un desgast al Govern, el que passa és que triguen més a arribar les prestacions a qui més les necessita. Els esforços aniran destinats a aprovar els pressupostos amb la", ha ressaltat el dirigent d'ERC. Albiach ha remarcat, en tot cas, que el PSC està "dilatant" les converses per interessos electorals. "Acabin amb el xantatge a tot un país per una carretera", ha determinat.L'encarregat de preguntar Aragonès per part dels republicans ha estaten el seu últim ple com a diputat. "El país vol mirar endavant, el Govern respon amb determinació i l'oposició fa partidisme de càlcul petit. Li demano que continuï governant", ha apuntat Maragall. Aragonès, que li ha agraït la feina a la cambra -la deixa per centrar-se en la candidatura a l'alcaldia de-, ha definit els comptes com una "oportunitat extraordinària" per al país. "L'increment del pressupost és el més alt dels últims anys", ha insistit el president. "Una negociació implica cessions i adhesions. Cal construir un acord que ens permeti servir millor a la ciutadania, i fer-ho des de tot arreu", ha recalcat.La jornada d'ahir tampoc va servir per tancar cap acord. Al contrari: només va constatar la distància existent entre el Govern i els potencials socis . La reunió entre la consellera de la Presidència,, i la portaveu parlamentària del PSC,, es va allargar durant només vint minuts. La cita que va mantenir l'executiu amb Junts tampoc va anar en la línia d'avançar en cap acord, perquè la discrepància nuclear és en la política fiscal i no hi ha perspectives d'acostament. Aquest dijous és un dia clau, perquè es vota la moció del PSC sobre infraestructures en la qual es reclama l'execució del Quart Cinturó. ERC, per ara, s'ha mogut en la línia de comprometre's a "estudiar" la infraestructura , un gest que els socialistes consideren insuficient. El Govern, al seu torn, assegura que no tenir en compte aquest avenç pot suposar una "irresponsabilitat" per part d'Ill a.En una resposta parlamentària durant la sessió de control, la consellera d'Economia,, ha posat l'accent en el component progressista dels pressupostos. Ho ha fet en resposta a, diputat de, que ha retret al Govern que sigui l'única autonomia -segons ell- que no ha presentat els comptes en temps i forma. "Estan escenificant una discrepància per la B-40. Els separatistes són víctimes de la divisió i del perjudici per als catalans", ha assenyalat el representant de l'extrema dreta. "Els pressupostos no són del Govern, són de la gent", ha insistit Mas, veu "urgents" els comptes.Al marge dels comptes, el cap de files del PP al Parlament,, ha preguntat al president pel seu comportament durant la cimera entre, de la qual només va participar en la salutació inicial sense escoltar els himnes. "El seu paperot és dels que fan època. Segur que al seu cap semblava espectacular", ha assenyalat Fernández, que ha indicat que va "faltar al respecte" dels francesos i dels espanyols per no haver escoltat els himnes. "Sembla una rabieta infantil. La meva filla de sis anys té més compostura quan li apaguem la televisió", ha ironitzat el dirigent del PP. Aragonès ha indicat que continuaran tenint bona relació amb França, i li ha remarcat que aspectes "nacionalistes" com les banderes i els himnes no són rellevants.També ha preguntat sobre la cimera, màxim dirigent de Ciutadans a la cambra catalana, que li ha retret "no respectar" les institucions. "Qui no respecta les institucions és qui va defensar el, qui ataca els, qui assenyala persones concretes a través dels mitjans. Vostès són els primers que voldrien unes institucions que fossin menys que una diputació. Abans de venir a defensar les institucions, revisi el seu full de serveis i veurà que no tenen res per donar lliçons", ha remarcat el president, amb to molest, durant el torn de rèplica a Ciutadans., de la, li ha preguntat si es van complir amb els "objectius" marcats a l'hora de participar -mínimament- en la cimera. "Li vaig donar laa Macron, a la ciutat i al país. El que volem és participar directament en cimeres d'estat, i la millor manera és ser un estat", ha ressaltat Aragonès en la resposta. Reguant li ha retret les renúncies, també a l'hora d'afrontar les vagues del sector públic convocades per aquest dijous , però el president li ha respost que l'important és tenir pressupostos. Ha aprofitat per retreure-li als anticapitalistes el rebuig a la, que segons ell ja ha permès a un activista no entrar a la presó per un delicte de desordres públics

