L'aeroport de Berlín cancel·la tots els seus vols

Situació molt problemàtica en un dels aeroports més importants d'Europa. El govern alemany ha cancel·lat o reprogramat tots els vols amb origen o destinació a l'aeroport de Berlín que estaven prevists per a aquest dimecres.. Uns 35.000 passatgers tenien previst passar per l'aeroport de Berlín-Brandenburg en gairebé 300 vols durant la jornada del dimecres.Les companyies aèries han posposat alguns vols al dijous i desviat diversos vols als aeroports de. A. El sindicat Verdi ha fet una crida als treballadors de l'aeroport, el personal de seguretat i el personal de terra perquè abandonin els seus llocs de treball. Es preveu que l'aturada afecti, fins i tot, els bombers de l'aeroport, les operacions per fer provisió de combustible de les aeronaus, la manipulació d'equipatges i els taulells de facturació de passatgers.El sindicat alemanyper als empleats de l'empresa aeroportuària i els serveis d'assistència en terra en un conveni col·lectiu de dotze mesos. La patronal ha pressionat en les negociacions per aconseguir un contracte molt més llarg.a la part frontal de la terminal principal de l'aeroport a partir de les 8 del matí, amb una concentració prevista per les 10 del matí,L'última vegada que els disturbis laborals a Alemanya. Centenars de vols en tot el país van ser cancel·lats després que desenes de milers de treballadors municipals i del govern federal abandonessin el treball. Aquesta vaga també va afectar el transport públic, guarderies, clíniques de salut, oficines administratives governamentals i piscines públiques en moltes parts d'Alemanya.

