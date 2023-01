Notícies del 24 de gener de 2023

17:31 El TC admet un recurs contra la llei catalana que obliga grans tenidors a oferir lloguer social abans de desnonar



El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs contra la llei catalana per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Concretament, contra un apartat de l'article 12 de la llei, que contempla l'obligació d'oferir un lloguer social per part dels grans tenidors en determinades circumstàncies. El recurs d'inconstitucionalitat que ara s'ha admès va ser presentat pel president del govern espanyol. En el seu moment, l'executiu espanyol va al·legar que s'havia pogut vulnerar competències estatals. D'altra banda, el ple ha confirmat que Òmnium no es pot personar en la causa del 25% de castellà. El ple del tribunal denega la personació per part de l'entitat en la qüestió d'inconstitucionalitat contra el decret-llei de la Generalitat que elimina percentatges d’idiomes a l’aula i al·lega que Òmnium no va ser part en el procediment judicial al TSJC on s'ha plantejat aquesta qüestió. Al novembre, El TSJC va rebutjar per segona vegada que l'entitat es personés en la causa. També s'ha aprovat l'abstenció de la magistrada del TC Laura Díez en la qüestió d'inconstitucionalitat. Va ser la pròpia magistrada qui va demanar abstenir-se en la deliberació del ple sobre aquest punt.

16:02 Familiars, amics i companys de professió donen l'últim adeu a Agustí Villaronga a Barcelona



Una gran fotografia en blanc i negre d'Agustí Villaronga presidint la sala, parlaments i lectures d'amics, companys i familiars, i la música d'El ventre del mar. Així s'ha desenvolupat el comiat al cineasta mallorquí, aquest dimarts al migdia Tanatori de Sant Gervasi, amb prop de 200 assistents, molts d'ells cares ben conegudes del cinema i la cultura catalana i espanyola, amics i també les màximes autoritats de Catalunya i les Balears, els presidents Pere Aragonès i Francina Armengol. Blanca Portillo, Nora Navas, Roger Casamajor, Marisa Paredes, Jaume Ripoll i Isona Passola, entre altres, han dedicat paraules al director desaparegut diumenge en una cerimònia laica carregada d'emoció que ha conduït la també directora Rosa Vergés.

14:41 Les principals nominacions als Oscars 2023



Ja són aquí. La llista completa de les nominacions als premis Oscars 2023 de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. Les vuit pel·lícules que competiran per l'Oscar a Millor Pel·lícula són: All Quiet in the Western Front, Avatar 2, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere At All Once, The Fabelmans, TÁR, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking. Ana de Armas ha aconseguit la nominació a Millor Actriu i Argentina, 1985 a Millor Pel·lícula Internacional.





14:33 ERC exigeix al PSC que abandoni les 'posicions maximalistes' en la negociació dels pressupostos



Laura Vilagrà i Alícia Romero mantindran una reunió aquesta tarda al Parlament per continuar explorant una negociació pels pressupostos. En paral·lel, els retrets entre ERC i el PSC, tant en públic com en privat, es reprodueixen a la cambra catalana. Des del PSC exigeixen als republicans que acceptin totes les propostes que aquests han posat damunt la taula, inclòs el Quart Cinturó, mentre que des d'ERC volen que els de Salvador Illa abandonin les "posicions maximalistes". Així ho ha reclamat Vilalta aquest dimarts en roda de premsa, que ha assegurat que el Govern treballa amb la voluntat d'aconseguir un acord i que "val la pena intentar-ho". "La voluntat d'ERC per aprovar els pressupostos hi és tota", ha remarcat la portaveu parlamentària, que ha demanat als socialistes que abandonin el "tot o res". Informa Carme Rocamora.

14:21 Vilalta assegura que estan disposats a estudiar 'totes les propostes' del PSC sobre el Quart Cinturó



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dimarts que el partit està disposat a "parlar de tot", i "estudiar-ho tot" amb el PSC per aconseguir una entesa pels pressupostos. "Ens obrim a estudiar totes les propostes", ha declarat, en referència a les posicions allunyades sobre el Quart Cinturó. En aquest sentit, ha recordat que els republicans s'han obert a negociar una moció dels socialistes al Parlament sobre la infraestructura pel Vallès, en concret la Ronda Nord, un dels principals esculls que impossibilita l'acord pels comptes. "Veiem la moció i les esmenes com una oportunitat per arribar a acords", ha expressat Vilalta sobre la proposta que es debatrà i votarà al ple el dijous. Informa Carme Rocamora.

14:02 Junts veu 'cada cop més lluny' un acord pels pressupostos: 'El Govern confon negociació amb supeditació'



El Govern continua, una setmana més, amb la voluntat de trobar una entesa pels pressupostos. Aquest mateix dimarts l'executiu es trobarà amb representants de Junts, i després del PSC. Tot i això, els socis allunyen un acord imminent. "Cada cop veiem més lluny un acord pels pressupostos per la falta de voluntat del Govern, que confon negociació amb supeditació". Així ho ha declarat en roda de premsa la portaveu dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, poc abans que comenci la reunió entre ambdues parts. Els exsocis de Pere Aragonès consideren que l'executiu treballa amb una actitud "erràtica", sobretot perquè continua explorant també un acord amb el PSC. Des de Junts, en la reunió d'aquesta tarda, esperen que el Govern els doni resposta a les peticions sobre fiscalitat que reclamen els de Laura Borràs i Jordi Turull. Informa Carme Rocamora.

13:48 Les infermeres reivindiquen millores en les condicions laborals a les portes del Parlament



El col·lectiu d'infermeres s'ha manifestat aquest dimarts al migdia a les portes del Parlament de Catalunya per reivindicar que també són part del col·lectiu sanitari i demanar millores en les condicions laborals. "Mentre Salut i el conseller pacten amb els metges, les infermeres estem al carrer reivindicant que sense infermeres, no hi ha salut. El sistema no es pot permetre aquest maltractament continuat cap al nostre col·lectiu", clama el col·lectiu. Informa Carme Rocamora.

La infermeria combativa es manifesta a les portes del Parlament per deixar clar que la #VagaSanitat és de TOTES les professionals!

Calen millorar les condicions laborals del personal sanitari i cal un canvi de model ja! pic.twitter.com/FHAMpaDmy6 — Laia Estrada (@EstradaLaia) January 24, 2023

13:39 Els sanitaris es manifesten a plaça Sant Jaume durant el consell executiu



Uns 500 sanitaris s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume per reclamar millores en el sistema de salut, com mesures davant la pressió assistencial o millors condicionals laborals, en la primera de les dues jornades de la vaga convocada per la Intersindical, aquest dimarts i dimecres. Infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria (TCAI) i altres col·lectius s'han manifestat davant el Palau de la Generalitat per recalcar que són "imprescindibles". "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem", ha advertit Nèstor Sastre, de la Intersindical, en una atenció als periodistes. Aquesta és la primera mobilització d'una setmana amb diverses convocatòries de vaga, de sanitaris, docents i també taxistes, entre dimarts i dijous.

13:14 La CUP rebutja el Quart Cinturó i acusa ERC de renunciar a tots els principis per mantenir-se en el poder



Els diputats de la CUP Xavier Pellicer i Montserrat Vinyets han mostrat el rebuig frontal dels cupaires al Quart Cinturó i ha dit que el territori no reclama aquesta infraestructura. Han recordat que al Vallès se supera el llindar de contaminació de l'OMS i que aquest projecte respon a polítques desarrollistas. "La B-40 contribueix a l'emissió de contaminants", ha alertat Vinyets, que ha dit que la infraestructura ha estat ideadada pel govern espanyol, però qui l'haurà d'executar és la Generalitat, perquè sigui l'administració catalana qui s'hagi d'enfrontar a l'oposició que genera aquest projecte sobre el terreny. Per això, la CUP rebutja el Quart Cinturó, un projecte "de fa 30 anys" i exigeix que s'aposti pel sistema ferroviari. Pellicer ha carregat contra el "tripartit" d'ERC, Junts i el PSC contra el dret a l'habitatge, i ha dit que la mobilització és clau per defensar aquest àmbit i també els serveis públics, en una setmana marcada per les vagues a la sanitat, educació i al sector del taxi. La CUP considera que el Govern ha fet seva l'agenda del PSC per mantenir-se en el poder, acceptant ara estudiar la proposta del Quart Cinturó. "ERC va cap a on bufa el vent només per mantenir-se en el poder, que no escolta, no acorda i no compleix", ha denunciat Pellicer.

12:56 Els comuns, sobre les exigències del PSC per als pressupostos: 'Han passat de ser un partit de progrés a un partit de retrocés'



En Comú Podem continua veient amb perplexitat la negociació per als pressupostos entre el Govern i el PSC. La formació de Jéssica Albiach, la primera a arribar a un acord amb Pere Aragonès pels comptes, considera que el PSC ha de deixar enrere les seves exigències sobre l'ampliació del Prat, el Quart Cinturó i el Hard Rock: "El PSC ha passat de ser un partit de progrés a un partit de retrocés", ha dit aquest dimarts en roda de premsa el portaveu al Parlament, David Cid. "Veiem amb absoluta estupefacció que aquesta setmana tinguem mobilitzacions del sector del taxi i l'educació, i que les propostes d'un partit progressista estiguin centrades en el casino més gran d'Europa o en l'execució d'una autopista", ha declarat Cid, que ha assegurat que aquests projectes no generen un "veritable consens al territori", i menys en un context d'emergència climàtica. Informa Carme Rocamora.

11:02 Jaume Collboni retreu que Laia Bonet no sigui primera tinenta d'alcaldia i diu que el PSC serà al govern municipal fins al final "si es compleix l’acord"



El candidat del PSC a Barcleona, Jaume Collboni, ha retret a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aposti per delegar les funcions que fins ara tenia assignades en Laia Bonet i no donar-li el títol de primera tinent d'alcaldia. En declaracions a Ràdio 4 i La 2, ha recordat que el pacte entre Barcelona en Comú i el PSC incloïa la primera tinença d'alcaldia per als socialistes. Per això, ha reivindicat que els pactes "s'han de complir de l'A a la Z”, i ha avisat: "Arribarem fins al final si es compleixen els termes de l'acord". El socialista ha esperat poder tenir una conversa "assossegada" amb Colau per garantir una traspàs "tranquil". "Demanaria sentit comú i complir els acords si no volem que es compliquin les coses més", ha dit Collboni, que havia comunicat per whatsapp a l’alcaldessa que deixava les seves responsabilitats al govern municipal.