Els científics avancen l'hora al Rellotge del Judici Final: l'apocalipsi, més a prop

La Junta de Ciència i Seguretat delha avançat les manetes del simbòlic. El 2023, només falten 90 segons per arribar a la mitjanit, la fi del món, més a prop que mai segons l'avaluació que en fan els experts. Enguany, s'ha avançat l'hora, en gran part, pels creixents perills de la. Els darrers anys s'havia mantingut a 100 segons.El Butlletí dels Científics Atòmics és una publicació acadèmica adreçada al públic en general i dedicada a temes relacionats amb la, davant les amenaces de les armes nuclears, armes de destrucció massiva, el canvi climàtic, les tecnologies emergents i les malalties. De periodicitat bimensual, va ser, com a Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago, en ser fundada per membres del, després dels bombardejos atòmics sobreL'assenyala que la guerra de Rússia contra Ucraïna ha plantejat ", erosionant les normes de conducta internacional que sustenten respostes reeixides a una varietat de riscos globals. "I el pitjor de tot, lesde fer servir armes nuclears recorden al món que l'escalada del conflicte -per accident, intenció o error de càlcul- és un risc terrible", conclou en un comunicat.La guerra ha arribat als emplaçaments dels, violant els protocols internacionals i arriscant-se a un alliberament generalitzat de materials radioactius. Fins ara els esforços de l'per protegir aquestes centrals han estat rebutjats. Mentrestant, perilla l'últim tractat sobre armes nuclears entre Rússia i els, el. Si les dues parts no reprenen les negociacions i troben una base per a noves reduccions, el tractat expirarà el febrer del 2026. Això eliminaria les inspeccions mútues, aprofundiria la desconfiança, esperonaria la carrera armamentística i augmentaria la possibilitat d'un intercanvi nuclear, ressalta el nou informe.Els efectes de la guerra no es limiten a un augment del perill nuclear; també soscaven els esforços mundials per combatre el. Els països que depenen del petroli i el gas russos han intentat diversificar els seus subministraments i proveïdors, cosa que ha donat lloc a un augment de la inversió en gas natural precisament quan aquesta inversió hauria d'haver disminuït. En el context d'una guerra calenta i amb les amenaces nuclears com a teló de fons, l'informe sosté que "el continu corrent de desinformació sobrea Ucraïna fa témer que la Rússia mateixa estigui pensant a desplegar aquest tipus d'armes, que molts experts creuen que segueix desenvolupant”.La invasió russa d'Ucraïna ha augmentat el risc d'usar armes nuclears, ha agreujat l'espectre de l'ús d'armes biològiques i químiques, ha obstaculitzat la resposta mundial al canvi climàtic i ha entorpit els esforços internacionals per fer front a altres problemes mundials. La invasió i annexió de territori ucraïnès també han violat les normes internacionals de manera que poden encoratjar els altres a emprendre accions quei amenacen l'estabilitat.Per superar aquest conflicte, l'informe defensa que, com a mínim, els Estats Units han de mantenir oberta la porta a unamb Moscou que redueixi el perillós augment del risc nuclear que la guerra ha fomentat. "Un element de la reducció del risc podria consistir enper reduir la probabilitat d'un error de càlcul. El govern dels Estats Units, els seus aliats de l'OTAN i Ucraïna disposen de multitud de canals de diàleg. Tots ells haurien d'explorar-se. Trobar un camí cap a unes negociacions de pau serioses podria contribuir en gran mesura a reduir el risc d'escalada.

