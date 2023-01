La truita perfecta o el millor risotto: 10 trucs d'Arguiñano per 10 plats de tota la vida

Una truita de patates ben quallada

El millor risotto

Les cloïsses, totes obertes

L'ensaladilla russa perfecta

Llenties millors que les de l'àvia

L'ou ferrat dels déus

Patates cuites en un temps rècord

La beixamel, al punt

Així es pela un alvocat

Bonus: aprofitar les clares dels ous

A més d'explicar bons acudits -segons qui els escolti-,destaca per ser un dels cuiners més destacats de l'Estat. La seva retòrica és àmpliament reconeguda, però la qualitat dels plats que surten dels seus fogons també. El seu estil tradicional i casolà fa que les receptes que presenta darrere la pantalla siguin fàcilment reproduïbles a les cuines de totes les llars. Aquests sónper perfeccionar 10 receptes de tota la vida.Karlos Arguiñano té la clau perquè la truita de patates quedi sucosa i esponjosa: afegir una mica de llet als ous batuts i una altra part de llevat en pols. Amb aquests petits retocs, és possible perfeccionar un plat difícilment millorable.A tothom amb una mica de paladar li agrada el risotto. No és per a qualsevol context i cal acompanyar-lo de la beguda idònia, però no et pot no agradar. Per evitar el principal sotrac en el camí cap a un risotto d'èxit, que l'arros s'enganxi, Arguiñano recomana remoure'l constantment i anar tirant-li caldo.Ens ha passat a tots. Compres les millors cloïsses del mercat, les prepares amb tota la il·lusió i, quan et disposes a tastar-les, la meitat estan tancades. No et preocupis, Arguiñano té la solució: posar-les en una cassola amb mig dit d'aigua, tapar-les i deixar-les reposar.A alguns els encanta i altres l'odien. Pocs plats generen tant debat com l'ensaladilla russa. Per convèncer els més escèptics, Arguiñano la prepara amb les patates amb pell, després incorpora les pastanagues, aquestes pelades, i ho cuina durant 25 minuts. Aleshores i no abans, afegeix els ous i ho deixa reposar 10 minuts. Arribat a aquest punt, talla els ingredients i els serveix.Pocs plats són més tradicionals que aquest. Tingues la cullera a punt, perquè Arguiñano té un truc per fer-les irresistibles. Les llenties absorbeixen molta aigua, però si et queden massa líquides, tritura unes verduretes i afegeix-li puré per espessar el plat.Fàcil i bo. Proteïna en estat pur. Si bé, segur que els prepares malament. Arguiñano escalfa l'oli a baixa temperatura -no amb el foc al màxim!-, trenca l'ou i el deixa caure en un recipient i, aleshores, deixa caure primer la clara, perquè es comenci a cuinar abans.Hi ha poca discussió entorn la millor manera de cuinar una patata. Alguns diran que el millor és fregir-la, altres prefereixen bullir-la, però els que en saben de veritat la fan cuita. Si bé, si no disposes del temps o les ganes per fer-ho, Arguiñano et regala aquest consell : posa les patates en un bol, cobreix-les amb un paper de cuina i posa-les al microones. 4 minuts per patata.Fa que un plat sigui irresistiblement bo. Canalons, lasanya, albergínies farcides... Això sí, no és fàcil que quedi perfecta. Arguiñano opta per l'oli d'oliva abans que la mantega, però el truc definitiu té a veure amb la farina. Abans de res, cal sofregir-la amb oli, per evitar trobar-se amb parts amb gust de farina crua.Perquè et quedi un alvocat perfectament pelat, sense esquerdes i d'una sola peça, cal primer tallar una primera làmina de pell. Una vegada realitzada aquesta incisió, ja només cal separar les dues meitats. Fàcil i senzill.És important no llançar menjar a les escombraries. Per la butxaca i pel planeta. Arguiñano ens dona un consell per aprofitar les clares dels ous quan només cuinem els rovells. Amb les clares, el cuiner de la televisió prepara pets de monja.

