Tiroteig amb un ferit a Castelló d'Empúries

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Segons ha pogut confirmar Europa Press, els fets han passat aquest dimarts, cap a les 15:11 hores. Els implicats s'haurien disparat des de dos cotxes, un amb matrícula francesa i l'altre, espanyola. L'home afectat està ingressat a l'hospital per determinar la gravetat de les ferides.





El mitjà Elcaso.cat explica que el ferit, que anava en un dels vehicles, ha rebut un. De moment, no han transcendit més detalls sobre els fets. Els Mossos han obert una investigació i treballen per intentar localitzar els implicats, que haurien fugit del lloc dels fets. La policia no descarta que es tracti d'un enfrontament derivat d'un