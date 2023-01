El PSC i Junts es desmarquen del Govern i allunyen l'aprovació dels pressupostos

Amb Junts, lluny

Fins quan es pot allargar una negociació pressupostària? La resposta que donen els protagonistes d'aquest llarg episodi de la política catalana es limiten a coincidir que no es pot eternitzar. El Govern fa setmanes, fins i tot ja un mes, que insisteix que l'acord pels comptes és imminent, que no hi ha esculls insalvables i que eli deixar els tacticismes a banda. Però tant els socialistes com els juntaires no accepten aquestes pressions i reconeixen, en públic i en privat, que una possible entesa continua lluny i que no arribarà d'avui per demà. Amb, l'acord és cada vegada més lluny per la. Els de, que aquesta setmana forçaran la votació d'una moció sobre el Quart Cinturó al ple del Parlament, asseguren que encara queden diverses qüestions per tancar i que aixòAquest dimarts ha estat una nova jornada de reunions, i en cap d'elles s'ha arribat a enteses. La trobada entre, celebrada al Parlament, ha durat, amb prou feines,. L'únic tema que han abordat les dues negociadores ha estat la moció que portaran a ple els socialistes aquesta setmana sobre la Ronda Nord del Quart Cinturó. El PSC vol que ERC voti aquesta proposta per avançar en la negociació, mentre que els republicans han presentat unes. Al text del PSC, que es votarà dijous, els socialistes insten el Govern a fer efectiu el conveni per la Ronda Nord el primer trimestre de 2023. En canvi, l'esmena registrada pels republicans proposa "estudiar totes les propostes de millora viària possibles, incloent-hi la Ronda Nord".Acceptaran els socialistes aquesta esmena? "Tenim l'esperança que dijous puguin votar el nostre text", asseguren fonts del partit, que es mantenen en la posició del "tot o res", i que, per tant, malgrat assegurar que s'obren a estudiar les esmenes dels republicans, el que volen és que l'escrit que es voti dijous sigui el més "lleial" al que proposen. Mentrestant, des d'ERC, que cada vegada són més conscients que sense el suport del PSC no hi haurà comptes, es mouen al compàs dels socialistes sense un èxit assegurat. Primer ho van fer amb, i ara ho fan també amb la proposta del Quart Cinturó. Els republicans, ara fa uns mesos, s'havien posicionat frontalment en contra d'aquesta infraestructura i fins i tot havien proposat una alternativa que passava per un tren orbital, però ara s'han obert a negociar i parlar-ho "tot" per aconseguir salvar els comptes.Des del Govern són més optimistes que des del PSC, i creuen que encara hi haen aquesta moció, que veuen com una oportunitat. La postura de l'executiu és que, si finalment s'aprova amb el suport d'ERC i el PSC, això accelerarà un acord final amb els socialistes per començar la tramitació dels comptes. Però des del PSC insisteixen: "”. Quines altres coses? Romero les ha mencionat aquest dimarts en roda de premsa, i són qüestions com la petició de no obertura deper part del Govern, o una partida pressupostària concreta per a la llei de la ciència.Les diferències continuen vives i les tensions van aflorant per moments. A dins l'hemicicle, el PSC i el Govern les han escenificat en un debat cara a cara entre la socialistai el conseller de Salut,. "En tota negociació, també en la dels pressupostos, hi ha uns principis: diàleg obert i franc, respecte a l'altre i assumpció de responsabilitats", ha etzibat la també vicepresidenta primera de la mesa. Ha advertit que hi ha "límits" que no s'han de traspassar mai, com ara "amenaçar, desprestigiar el contrari, pressionar, donar-ho tot per fet, no negociar i buscar adhesions, i sobretot no sentir-se mai responsable de res". A la rèplica Balcells ha instat el PSC a "aprofitar l'oportunitat" d'aprovar uns comptes que sumen 1.285 milions d'euros a Salut.La primera trobada d'aquest dimarts, a primera hora de la tarda, l'han protagonitzat a Palau Laura Vilagrà amb la delegació de Junts, formada per Mònica Sales, Joan Canadell i Jordi Munell. No es reunien des de l'11 de gener. "No hi ha novetats", han assegurat fonts del partit de Laura Borràs i Jordi Turull després de la trobada. La principal exigència dels exsocis de coalició és en matèria de fiscalitat -reclamen- però segons el partit, el Govern no ha presentat cap proposta a aquesta demanda en la trobada d'avui. Des de Palau, en canvi, asseguren que si han plantejat una proposta per aquesta carpeta, tot i que el cert és que Pere Aragonès ja vade Jéssica Albiach que són pràcticament contradictoris amb les peticions de Junts. "Lluny" és la paraula que fan servir tant des del Govern com des dels seus exsocis per descriure l'estat de les negociacions. A hores d'ara, no hi ha noves reunions programades.

