Zelenski cessa una desena d'alts càrrecs del govern d'Ucraïna entre sospites de corrupció

El president d', ha anunciat aquest dimarts el cessament de més d'una desena de governadors, viceministres i el seu assessor adjunt entre sospites de corrupció. La decisió es produeix després de la detenció d'un viceministre per suposadament acceptar suborns en una trama que també esquitxaria elAquest mateix diumenge, el viceministre d'Infraestructures i Desenvolupament Comunitari,, va ser detingut mentre rebia un suborn de 400.000 dòlars, segons ha detallat l'executiu ucraïnès. En concret, estaria vinculat amb el seu paper en adjudicar contractes per a la compra d'equipament i maquinària.Arran del cas, Zelenski va advertir que era una "senyal" per demostrar que l'executiu actua contra la. "El nostre focus principal és la defensa, la política exterior i la guerra, però això no significa que no veiem el que passa a la", va apuntar el president ucraïnès. Zelenski es referia indirectament a les investigacions sobre el Ministeri de Defensa, sota sospita per la compra de racions militars a preus inflats.Precisament el viceministre de Defensa,, ha demanat ser apartat del càrrec. Es tracta del responsable de subministraments en rereguarda i ha rebut acusacions sobre irregularitats en la compra d'aliments per a les tropes que lluiten al front contra Rússia. Per últim, entre els noms més destacables que han abandonat el càrrec aquest dimarts hi ha el de, assessor adjunt de Zelenski, que en aquest cas ha deixat voluntàriament la seva labor.​​​​​

