Maragall incorpora Joan Queralt i Josep Caminal al consell assessor de la candidatura a Barcelona

Nous moviments per part d'ERC a Barcelona. Després d'un primer pas en el qual l'alcaldable, Ernest Maragall, anunciava que deixava el Parlament per centrar-se únicament en la capital catalana, ara els republicans han presentat els que seran membres del seu grup assessor, encarregat d'ajudar-lo i aconsellar-lo en la candidatura. Entre les persones que ja en formen part hi ha representants de diversos àmbits i sectors de la ciutat, i fins i tot un dirigent que ha format part d'estaments de l'establishment de la ciutat, com és Josep Caminal. Aquest últim moviment, declara també la batalla a la principal rival de Maragall, l'alcaldessa Ada Colau, que no és ben vista per l'establishment de la ciutat.



Qui és qui?

- Olga Arderiu, advocada especialitzada en l’àmbit penal que representà, entre altres, a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i a la Diputada Anna Simó en els respectius procediments judicials.

, director general del Gran Teatre del Liceu des del 1993 fins al 2005, i director general de presidència del Grup Godó des del 2005 fins a febrer de 2019. També ha estat director general de la CCRTV, directiu del FC Barcelona i regidor de l'Ajuntament de Barcelona per CiU., director associat del Barcelona Supercomputing Center de la seva creació el 2005. Del 2000 al 2004 va ser director associat de l’Institut de Recerca Conjunt IBM-UPC. També va ser director del centre IBM d’estudis avançats (CAS) a Barcelona. Impulsor principal del projecte Ciutadella del Coneixement. per problemes d'agenda no ha pogut ser a la presentació d'avui, catedràtic de Dret Penal de la UB. Les seves investigacions se centren en el tractament dels delictes i en les garanties jurídiques que han de presidir el càstig penal. Conferenciant a universitats i centres professionals espanyols i estrangers. Col·labora habitualment en mitjans de comunicació., arquitecte i urbanista consultor en temes urbans a Bèlgica i França. Ha estat Arquitecte en Cap de l'Ajuntament de Barcelona entre 2006-2011 i director de la Agence d'Urbanisme de Lille. Responsable de la rehabilitació i museïtzació de les cases-museu de Púbol i Portlligat i els seus jardins per a la Fundació Dalí.El grup assessor de Maragall compta igualment amb l’aportació personal de l’exconseller d'Acció Exterior Raül Romeva, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, la delegada del Govern a Madrid,i les regidores

