Mor als 27 anys el model Jeremy Ruehlemann

El modelha mort als 27 anys. Així ho ha comunicat la seva agència,, que ha parlat d'una persona "única" i a la qual trobaran a faltar. Per ara, es desconeixen quines han estat les causes de la mort del model nascut a, alsMalgrat que en la seva primera etapa laboral va fer de monitor de campament i va començar a estudiar Psicologia a la universitat, el 2017 va deixar-ho tot per apostar per la seva carrera com a model. Des de llavors, havia treballat per marques de prestigi comEl seu ràpid ascens en el món de la moda també van acabar situant-lo com un dels models amb més projecció. De fet, el popular dissenyadorha apuntat que Ruehlemann era una de les seves "muses": "I sempre ho serà", ha afirmat.

