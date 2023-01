Elena Crespi: «És una llàstima que molts homes facin teràpia només 'per acompanyar-la a ella'»

"No puc destriar la sexualitat de la maternitat. Crec que una cosa va lligada a l'altra"

Elena Crespi amb un exemplar de l'últim llibre que ha escrit. Foto: Adrià Costa

"Em preocupa molt veure com calen missatges de l'extrema dreta que no ens permeten avançar"

"Sembla mentida que hagi hagut de venir una pandèmia per adonar-nos de la importància de fer teràpia"

Elena Crespi. Foto: Adrià Costa

"Molts homes que venen a fer teràpia de parella et deixen clar que hi són "per acompanyar-la a ella". És una llàstima"

L'(Torelló 1981) rep aa l'estudi on treballa amb vista a la Plaça Nova de. Hi passa hores, tot i que les consultes com a terapeuta les fa ai a. Aquí és on prepara els cursos, porta les seves xarxes i escriu. I és que els llibres formen part de l'Elena. Els devora i n'elabora.és el darrer títol que ha escrit,des d'un punt de vista feminista, però amb un clar objectiu, que el llegeixin els homes.- És veritat que no ho fa de manera expressa, però no puc destriar la sexualitat de la maternitat. Crec que una cosa va molt lligada a l'altra, però sí que és veritat que no poso el focus de manera concreta amb la sexualitat.- El meu públic objectiu són els homes, però sé que qui el llegirà seran sobretot dones. Soc conscient que als homes no els crida l'atenció, especialment els heterosexuals perquè els hi costa més moure's. Aquest és el meu objectiu, que aquests homes el llegeixin, però ho pot fer qualsevol persona, tingui o no criatures, vulgui o no tenir-les, o pugui o no tenir fills.- I tant. Però és una qüestió global de la família. Sí que és veritat que hi poden haver homes que siguin més aliens a aquest tema, però a la majoria se'ls hi trenca alguna cosa quan passa això. Per fer el llibre he parlat també amb avis que els donen la notícia que seran avis i de cop i volta desapareix i ho passen molt malament. Afecta tota la família i tot l'entorn i estem acostumats a tapar-ho.- Sí que és frustrant, però hem de fer un esforç per entendre que no totes les famílies tenen les mateixes oportunitats d'aprenentatge. El problema és que hi ha tant tabú encara en educar els fills en relació amb la sexualitat i per fer-los entendre com es fan realment les criatures, que crec que el que hem de fer primer és mirar de treballar primer el tabú. Evitar el tema o els enganys no serveixen per a res.- Sí, però realment cal posar en valor que cada vegada ho estem deixant més enrere. Tot i això, em preocupa molt missatges com els de l'extrema dreta que frena i no permet avançar. Amb el que costa introduir el vessant feminista i aconseguir educar en aquest sentit.- És clar. Però també serveix per reforçar el convenciment d'aquells que tenim una mirada feminista de les coses, això també és molt important.- Molt més. Una bestiesa més. En tots els àmbits de la psicologia, però, passa el mateix. Molts col·legues amb els qui parlo em diuen que no tenen hores.- Sí. Jo crec que cada vegada més gent té clar que fer teràpia és necessari. Sembla mentida que hagi hagut de venir una pandèmia perquè ens adonéssim d'això, però ha estat així.- Sí, en alguns casos les ha devastat, però també és cert que la teràpia els serveix per adonar-se que no poden seguir així.- Sobretot als homes. N'hi ha molt pocs que ho facin amb voluntat. És una llàstima perquè molts dels homes que venen, d'entrada et deixen clar que hi són “per acompanyar-la a ella” i això és molt mal punt de partida. Repeteixo, és una llàstima.- Doncs no sé què dir-te (riu i esbufega). Ara m'he proposat afluixar el 2023. Vull fer moltes coses i el cos se'n ressent, però l'objectiu d'aquest any és aturar-me una mica.

