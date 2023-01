Sánchez reivindica l'èxit de la «resposta social» a la crisi de la guerra d'Ucraïna

Constata el fracàs de les receptes neoliberals

Reivindica el lideratge d'Espanya a Europa

Discurs triomfalista deaquest dimarts al Congrés, on el president del govern espanyol ha comparegut per detallar les reunions d'octubre i desembre del Consell Europeu. Sánchez ha reivindicat l'èxit de la "resposta social" que el govern espanyol ha donat a la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna i ha defensat la necessitat d'avançar en més i millora Europa, per poder donar resposta a crisis com la de la Covid-19 i, ara, a l'energètica. El dirigent delha aprofitat per carregar contra la "resposta neoliberal" que el PP va donar a la crisi econòmica i financera. "Protegim els de baix i exigim responsabilitat als de dalt", ha resumit Sánchez, i en clau energètica ha ressaltat l'èxit de l'excepció ibèrica impulsada juntament amb Portugal. Lluny d'acatar rescats bancaris, a dia d'avui, ha dit Sánchez, "".Sánchez ha reivindicat que Espanya és un soci de referència i no un país amb una economia que, amb el govern del PP, era un "problema permanent". El president del govern espanyol ha garantit el suport a Ucraïna mentre s'allargui la invasió de Rússia, ha ressaltat la unitat que hi ha hagut en les darreres reunions del Consell Europeu, tant en l'àmbit polític i econòmic, com en el militar i humanitari. Després de rebre un país en una situació complicada l'any 2018, encara amb efectes de la crisi econòmica i amb el procés ben viu. "Ningú pot negar que", ha reiterat Sánchez, que ha rebutjat les conspiracions airejades pel PP i Vox sobre el trencament d'Espanya recordant que l'Estat és capaç de captar inversions rellevants d'arreu del món.Sánchez ha dit que les conseqüències de la invasió russa impacten lai altres regions del món, i ha definit Putin com un "autòcrata sense escrúpols ni límits". "amb l'enviament de material militar, ajuda humanitària i acollint refugiats", ha deixat clar el president del govern espanyol. Sánchez ha parlat de les xifres rècord de la inflació i de l'augment dels tipus d'interès arreu del món, que castiga famílies i empreses. El president ha alertat contra els "moviments reaccionaris" que advoquen per tancar fronteres, juntament amb els "profetes de l'apocalipsi" que parlen de crisis profundes. "No podem amagar a la gent els desafiaments que afrontem a Europa; els riscos hi són i tenen un impacte real sobre l'economia", ha afirmat, i ha demanat centrar-se en "protegir la majoria social" del país i resoldre els "problemes reals" de la gent.El president espanyol ha repassat els efectes de la inflació, que castiguen especialment les rendes més baixes. "Si hem de prioritzar, governem per la majoria social: posarem tots els recursos de l'Estat al servei de la majoria", ha remarcat, i ha denunciat les polítiques del "campi qui pugui" que aposten per donar suport a una minoria. Per això, Sánchez ha garantit que hi haurà augment de les pensions, del salari mínim, rebaixes d'impostos a la classe mitjana i treballadora. "", ha reblat el president del govern espanyol. En aquest sentit, ha defensat l'impost de les grans entitats financeres, perquè aquells més risc facin un esforç en favor de la majoria. "El govern escull protegir la gent corrent; aquesta és la millor resposta des del punt de vista econòmic", ha assegurat.Sánchez ha defensat una resposta social a la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna i ha carregat contra la resposta neoliberal del govern del PP i ha dit que els "nostàlgics" que aposten per aquestes receptes "no són majoria". "Amb la resposta social, en dos anys hem recuperat el nivell d'ocupació prèvia a la pandèmia, aviat recuperarem els nivells de PIB i la desigualtat no ha augmentat", ha afirmat. A nivell nacional, el govern espanyol ha mobilitzat, que han permès una taxa de creixement per sobre del 5% del PIB i amb la inflació més baixa d'Europa i l'atur més baix dels darrers 15 anys. "Els resultats certifiquen l'èxit de la resposta que ha donat el govern espanyol", ha reblat Sánchez. A nivell europeu, Espanya ha impulsat, entre d'altres, la compra centralitzada de gas, les energies renovables i la transformació verda, la intervenció del preu de l'energia.El president del govern espanyol ha ressaltat la necessitat d'Europa de tenir "autonomia estratègica", abans amb la pandèmia i ara amb l'energia. "vol dir tenir capacitat de decisió en sectors clau, i no la podem assolir sabent que menys del 10% dels microxips del món es fabriquen al món", ha indicat. Aquest element, juntament amb l'Europa social, serà central durant la presidència espanyola de la Unió Europea. "Treballarem per reduir les vulnerabilitats i per reforçar la nostra autonomia en sectors crítics i estratègics", ha afirmat. Sánchez ha considerat "lògiques" determinades "resistències" a la resposta del govern espanyol a la crisi, com ara les companyies elèctriques, però ha ressaltat la resposta ibèrica davant d'aquells que han intentat torpedinar-lo a Europa. "Les dades fan que altres països vulguin per a ells el que Espanya i Portugal han batallat amb determinació; Espanya exporta solucions", ha afirmat.L'altra lliçó que ha volgut ressaltar Sánchez passa per defensar una resposta "justa" a la crisi de la guerra d'Ucraïna després del fracàs de la via neoliberal. "És una inversió per reforçar la confiança i la legitimació del projecte europeu", ha dit el president, que ha ressaltat el lideratge de l'Estat en l'àmbit energètic. De fet, en les darreres reunions del Consell Europeu, dos temes han centrat el debat: l'energia i la resposta donada pels Estats Units a la transició ecològica. En aquestes trobades es van aprovar directives i paquets reglamentaris per tal de poder intervenir mercats que no funcionen -és a dir, topalls al preu del gas-, també la capacitat de fer compres centralitzades de gas i l'acceleració del desplegament d'energies renovables. "En aquests reglaments,", ha afirmat Sánchez.Pel que fa a la llei de Biden per subvencionar la producció a territori dels EUA, que allunya inversions a la UE. Sánchez ha dit que la posició del govern nord-americà és "positiva", perquè s'allunya de la via de Trump, però que no es pot fer a través d'empobrir Europa. Per això s'està treballant per excloure els productes europeus de la. "Hem d'anar de la mà en aquest assumpte", ha dit. Així, també ha demanat que Europa "reaccioni per protegir els seus interessos". "Hem demanat a la Comissió Europa un pla per a la resiliència europea i per millorar la competitivitat a escala global i protegir el mercat únic", ha detallat Sánchez. El pla es donarà a conèixer en els propers idees. "És un assumpte de la màxima rellevància: està en joc inversions crucials i la capacitat de la UE en un context geopolític marcat per la derivada proteccionista dels, lai l'", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor